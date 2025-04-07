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Дни цветения сакуры празднично отметили в Тбилиси – видео

Дни цветения сакуры празднично отметили в Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

При поддержке посольства Японии в столице Грузии отметили праздник цветения сакуры. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T15:52+0400

2025-04-07T15:52+0400

2025-04-07T16:48+0400

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Уже в пятый раз праздник прошел в Ботаническом саду в Тбилиси, где в 2020 году посадили 200 саженцев сакуры.Тут можно было приобрести сувениры на праздничной ярмарке, увидеть чайную церемонию, посмотреть на показательные бои на мечах, которые провел тбилисский клуб кэндо "Самурай", ознакомиться с секретами приготовления суши на мастер-классе, который провел шеф-повар Михаил Хуцишвили.Праздник за несколько дней посетили тысячи жителей Грузии и туристы из разных стран. Хидеки Ишизука, посол Японии в Грузии, заявил журналистам, что рад видеть всех гостей и отметил, что японский сад в тбилисском Ботаническом саду был обновлен и стал более красивым. Дипломатические отношения между Грузией и Японией были установлены 3 августа 1992 года, с тех пор отношения между странами активно развиваются в разных сферах.Япония оказала Грузии значительную гуманитарную и экономическую помощь в развитии государства. Страны сотрудничают в сфере торговли, из Японии в Грузию поступают машины и промышленные товары. Из Грузии в Японию на экспорт в основном отправляются продукты питания и химические вещества.

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