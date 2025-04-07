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Дни цветения сакуры празднично отметили в Тбилиси – видео
Дни цветения сакуры празднично отметили в Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
При поддержке посольства Японии в столице Грузии отметили праздник цветения сакуры. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия 07.04.2025, Sputnik Грузия
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Уже в пятый раз праздник прошел в Ботаническом саду в Тбилиси, где в 2020 году посадили 200 саженцев сакуры.Тут можно было приобрести сувениры на праздничной ярмарке, увидеть чайную церемонию, посмотреть на показательные бои на мечах, которые провел тбилисский клуб кэндо "Самурай", ознакомиться с секретами приготовления суши на мастер-классе, который провел шеф-повар Михаил Хуцишвили.Праздник за несколько дней посетили тысячи жителей Грузии и туристы из разных стран. Хидеки Ишизука, посол Японии в Грузии, заявил журналистам, что рад видеть всех гостей и отметил, что японский сад в тбилисском Ботаническом саду был обновлен и стал более красивым. Дипломатические отношения между Грузией и Японией были установлены 3 августа 1992 года, с тех пор отношения между странами активно развиваются в разных сферах.Япония оказала Грузии значительную гуманитарную и экономическую помощь в развитии государства. Страны сотрудничают в сфере торговли, из Японии в Грузию поступают машины и промышленные товары. Из Грузии в Японию на экспорт в основном отправляются продукты питания и химические вещества.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, япония, грузия, природа, праздник, ботанический сад, тбилисский ботанический сад, японский сад, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, япония, грузия, природа, праздник, ботанический сад, тбилисский ботанический сад, японский сад, видео

Дни цветения сакуры празднично отметили в Тбилиси – видео

15:52 07.04.2025 (обновлено: 16:48 07.04.2025)
© video: Sputnik
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При поддержке посольства Японии в столице Грузии отметили праздник цветения сакуры. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия
Уже в пятый раз праздник прошел в Ботаническом саду в Тбилиси, где в 2020 году посадили 200 саженцев сакуры.

Тут можно было приобрести сувениры на праздничной ярмарке, увидеть чайную церемонию, посмотреть на показательные бои на мечах, которые провел тбилисский клуб кэндо "Самурай", ознакомиться с секретами приготовления суши на мастер-классе, который провел шеф-повар Михаил Хуцишвили.

Праздник за несколько дней посетили тысячи жителей Грузии и туристы из разных стран.

Хидеки Ишизука, посол Японии в Грузии, заявил журналистам, что рад видеть всех гостей и отметил, что японский сад в тбилисском Ботаническом саду был обновлен и стал более красивым.

Дипломатические отношения между Грузией и Японией были установлены 3 августа 1992 года, с тех пор отношения между странами активно развиваются в разных сферах.

Япония оказала Грузии значительную гуманитарную и экономическую помощь в развитии государства.

Страны сотрудничают в сфере торговли, из Японии в Грузию поступают машины и промышленные товары. Из Грузии в Японию на экспорт в основном отправляются продукты питания и химические вещества.
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