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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Sputnik Грузия
Похоже, жителям и гостям Грузии надо вооружиться зонтами 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T21:11+0400
2025-04-07T21:11+0400
2025-04-07T21:11+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дожди, местами сильные, ветер и снег в высокогорных районах ожидаются на большей части территории Грузии 8-11 апреля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозам синоптиков, на побережье Черного моря не исключен шторм в 4-5 баллов. Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на малых реках не исключены паводки. В высокогорных районах страны возможно формирование лавин, в холмистых местах – активизация оползневых процессов и селей. Уровень опасности оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Похоже, жителям и гостям Грузии надо вооружиться зонтами
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дожди, местами сильные, ветер и снег в высокогорных районах ожидаются на большей части территории Грузии 8-11 апреля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, на побережье Черного моря не исключен шторм в 4-5 баллов. Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на малых реках не исключены паводки.
В высокогорных районах страны возможно формирование лавин, в холмистых местах – активизация оползневых процессов и селей.
Уровень опасности оценивается специалистами как средний.