https://sputnik-georgia.ru/20250407/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-292816832.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Sputnik Грузия

Похоже, жителям и гостям Грузии надо вооружиться зонтами 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T21:11+0400

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погода

грузия

новости

черное море

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дожди, местами сильные, ветер и снег в высокогорных районах ожидаются на большей части территории Грузии 8-11 апреля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозам синоптиков, на побережье Черного моря не исключен шторм в 4-5 баллов. Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на малых реках не исключены паводки. В высокогорных районах страны возможно формирование лавин, в холмистых местах – активизация оползневых процессов и селей. Уровень опасности оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды