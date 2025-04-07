https://sputnik-georgia.ru/20250407/kanatnaya-doroga-rike-narikala-vremenno-prekratit-obsluzhivat-passazhirov-292819546.html

Канатная дорога Рике-Нарикала временно прекратит обслуживать пассажиров

Канатная дорога Рике-Нарикала временно прекратит обслуживать пассажиров

Sputnik Грузия

На канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T22:43+0400

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черепашье озеро

канатная дорога

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Рике-Нарикала в Тбилиси, временно не сможет обслуживать пассажиров с 8 апреля из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. В указанный период на канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание. Работы осуществят специалисты итальянской производственной компании Leitner. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда. Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь Свободы с горой Табори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черепашье озеро, канатная дорога