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Канатная дорога Рике-Нарикала временно прекратит обслуживать пассажиров
Канатная дорога Рике-Нарикала временно прекратит обслуживать пассажиров
Sputnik Грузия
На канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T22:43+0400
2025-04-07T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Рике-Нарикала в Тбилиси, временно не сможет обслуживать пассажиров с 8 апреля из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. В указанный период на канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание. Работы осуществят специалисты итальянской производственной компании Leitner. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда. Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь Свободы с горой Табори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черепашье озеро, канатная дорога
грузия, новости, общество, черепашье озеро, канатная дорога
Канатная дорога Рике-Нарикала временно прекратит обслуживать пассажиров
На канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Рике-Нарикала в Тбилиси, временно не сможет обслуживать пассажиров с 8 апреля из-за работ, предусмотренных техническим регламентом, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
В указанный период на канатной дороге будет проведен плановый осмотр и техническое обслуживание. Работы осуществят специалисты итальянской производственной компании Leitner.
В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда.
Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь Свободы с горой Табори.