https://sputnik-georgia.ru/20250407/kontrabandu-zolota-presekli-na-gruzino-turetskoy-granitse-292810427.html

Контрабанду золота пресекли на грузино-турецкой границе

Контрабанду золота пресекли на грузино-турецкой границе

Sputnik Грузия

Задержанному грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну золотых украшений через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) на сумму почти 350 тысяч лари (около 125 тысяч долларов), сообщили в пресс-службе Минфина. Вес контрабандного товара 2 276 граммов. Перевозка была осуществлена с нарушением таможенных правил, без прохождения таможенного контроля. В отношении задержанного ведется расследование по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии". Ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, тпп "сарпи", золото, контрабанда