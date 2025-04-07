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Контрабанду золота пресекли на грузино-турецкой границе
Контрабанду золота пресекли на грузино-турецкой границе
Sputnik Грузия
Задержанному грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T17:27+0400
2025-04-07T17:27+0400
2025-04-07T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну золотых украшений через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) на сумму почти 350 тысяч лари (около 125 тысяч долларов), сообщили в пресс-службе Минфина. Вес контрабандного товара 2 276 граммов. Перевозка была осуществлена с нарушением таможенных правил, без прохождения таможенного контроля. В отношении задержанного ведется расследование по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии". Ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тпп "сарпи", золото, контрабанда
происшествия, новости, грузия, тпп "сарпи", золото, контрабанда
Контрабанду золота пресекли на грузино-турецкой границе
Задержанному грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну золотых украшений через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) на сумму почти 350 тысяч лари (около 125 тысяч долларов), сообщили в пресс-службе Минфина.
Вес контрабандного товара 2 276 граммов. Перевозка была осуществлена с нарушением таможенных правил, без прохождения таможенного контроля.
В отношении задержанного ведется расследование по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии".
Ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.