https://sputnik-georgia.ru/20250407/kontrol-za-vyrubkoy-samshita-v-gruzii-uzhestochaetsya-pered-verbnym-voskresenem-292809752.html
Контроль за вырубкой самшита в Грузии ужесточается перед Вербным воскресеньем
Контроль за вырубкой самшита в Грузии ужесточается перед Вербным воскресеньем
Sputnik Грузия
Кампания "Не руби дерево" становится особенно активной перед Пасхой, поскольку колхидский самшит включен в Красную книгу 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T13:03+0400
2025-04-07T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита из-за приближения православного праздника – Вербного воскресенья, штрафы за нарушения от 500 до 2 тысяч лари, сообщили в пресс-службе ведомства. Православные в Грузии в Вербное воскресенье освящают колхидский самшит ("бза" на грузинском) также, как и вербу. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии уже многие годы проводит кампанию "Не руби дерево", которая становится особенно активной перед праздником, поскольку колхидский самшит включен в Красную книгу. Если ущерб, причиненный окружающей среде, превышает 1 тысячу лари, дело квалифицируется уже как уголовное. Государство допускает реализацию самшита, выведенного только в частных рассадниках или на искусственных плантациях, при наличии специальной справки, которую выдают представители органов местной власти. По его словам, вырубка самшита стала особой проблемой в стране за последние несколько лет. Помимо патогенных грибов, естественным рощам колхидского самшита угрожал инвазивный вредитель – самшитовая аллура. Высыхание самшита было замечено в Грузии в 2009 году в Аджарии. Затем уже заболевание заметили в Гурии и Самегрело - Земо Сванети. Для сохранения колхидского самшита в Грузии Национальное лесное агентство обрабатывает биологическим препаратом территории в регионах Западной Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Гурия и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. Обработка биологическим препаратом в 2016 и 2017 годах уже принесла результаты: колхидский самшит начал восстанавливаться, а количество вредителей сократилось. Департамент по надзору за окружающей средой призывает население не нарушать закон. В случае выявления правонарушения ведомство просит граждан обращаться по номеру горячей линии – 153. Звонок бесплатный, анонимность будет защищена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, самегрело, гурия, национальное лесное агентство, пасха
грузия, новости, общество, тбилиси, самегрело, гурия, национальное лесное агентство, пасха
Контроль за вырубкой самшита в Грузии ужесточается перед Вербным воскресеньем
Кампания "Не руби дерево" становится особенно активной перед Пасхой, поскольку колхидский самшит включен в Красную книгу
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита из-за приближения православного праздника – Вербного воскресенья, штрафы за нарушения от 500 до 2 тысяч лари, сообщили в пресс-службе ведомства.
Православные в Грузии в Вербное воскресенье освящают колхидский самшит ("бза" на грузинском) также, как и вербу.
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии уже многие годы проводит кампанию "Не руби дерево", которая становится особенно активной перед праздником, поскольку колхидский самшит включен в Красную книгу.
Если ущерб, причиненный окружающей среде, превышает 1 тысячу лари, дело квалифицируется уже как уголовное.
Государство допускает реализацию самшита, выведенного только в частных рассадниках или на искусственных плантациях, при наличии специальной справки, которую выдают представители органов местной власти.
"Национальное агентство лесного хозяйства в очередной раз призывает население не нарушать закон, поскольку, как и в предыдущие годы, за каждое выявленное нарушение будут применяться строгие санкции", – рассказал глава агентства Каха Церцвадзе.
По его словам, вырубка самшита стала особой проблемой в стране за последние несколько лет. Помимо патогенных грибов, естественным рощам колхидского самшита угрожал инвазивный вредитель – самшитовая аллура.
Высыхание самшита было замечено в Грузии в 2009 году в Аджарии. Затем уже заболевание заметили в Гурии и Самегрело - Земо Сванети.
Для сохранения колхидского самшита в Грузии Национальное лесное агентство обрабатывает биологическим препаратом территории в регионах Западной Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Гурия и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.
Обработка биологическим препаратом в 2016 и 2017 годах уже принесла результаты: колхидский самшит начал восстанавливаться, а количество вредителей сократилось.
Департамент по надзору за окружающей средой призывает население не нарушать закон. В случае выявления правонарушения ведомство просит граждан обращаться по номеру горячей линии – 153. Звонок бесплатный, анонимность будет защищена.