https://sputnik-georgia.ru/20250407/narkotiki-v-konfetnykh-fantikakh--v-gruzii-zaderzhany-inostrantsy-292812312.html

Наркотики в конфетных фантиках – в Грузии задержаны иностранцы

Наркотики в конфетных фантиках – в Грузии задержаны иностранцы

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T16:36+0400

2025-04-07T16:36+0400

2025-04-07T16:36+0400

грузия

происшествия

новости

аджария

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/07/292812092_105:0:1069:542_1920x0_80_0_0_b6c65046470df8f73a3cc5f634cf86ac.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Полиция Аджарии МВД Грузии в результате проведенных в разное время оперативно-следственных действий задержала трех человек, в том числе иностранцев, по обвинению в наркопреступлении, сообщают в ведомстве. По данным МВД, по обвинению в попытке незаконного приобретения, хранения и реализации наркотических средств в особо крупном размере задержан 20-летний мужчина, а также 33-летний гражданин России и 19-летний гражданин Украины. В результате обысков в личных и жилых домах задержанных правоохранители изъяли особо крупные партии наркотических средств ("метадон", "альфа ПВП" и наркотическое средство "сушеная марихуана") в качестве вещественных доказательств из разных мест. Среди изъятых наркотиков есть упакованные в конфетные фантики наркотики, размещенные гражданином Украины с целью реализации в различных локациях в Батуми. Полиция также изъяла электронные весы, полиэтиленовые пакеты и клейкие ленты в качестве вещественных доказательств. В случае подтверждения вины, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, аджария, украина