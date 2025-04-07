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Наркотики в конфетных фантиках – в Грузии задержаны иностранцы
Наркотики в конфетных фантиках – в Грузии задержаны иностранцы
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Полиция Аджарии МВД Грузии в результате проведенных в разное время оперативно-следственных действий задержала трех человек, в том числе иностранцев, по обвинению в наркопреступлении, сообщают в ведомстве. По данным МВД, по обвинению в попытке незаконного приобретения, хранения и реализации наркотических средств в особо крупном размере задержан 20-летний мужчина, а также 33-летний гражданин России и 19-летний гражданин Украины. В результате обысков в личных и жилых домах задержанных правоохранители изъяли особо крупные партии наркотических средств ("метадон", "альфа ПВП" и наркотическое средство "сушеная марихуана") в качестве вещественных доказательств из разных мест. Среди изъятых наркотиков есть упакованные в конфетные фантики наркотики, размещенные гражданином Украины с целью реализации в различных локациях в Батуми. Полиция также изъяла электронные весы, полиэтиленовые пакеты и клейкие ленты в качестве вещественных доказательств. В случае подтверждения вины, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, аджария, украина
грузия, происшествия, новости, аджария, украина
Наркотики в конфетных фантиках – в Грузии задержаны иностранцы
В случае подтверждения вины, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Полиция Аджарии МВД Грузии в результате проведенных в разное время оперативно-следственных действий задержала трех человек, в том числе иностранцев, по обвинению в наркопреступлении, сообщают в ведомстве.
По данным
МВД, по обвинению в попытке незаконного приобретения, хранения и реализации наркотических средств в особо крупном размере задержан 20-летний мужчина, а также 33-летний гражданин России и 19-летний гражданин Украины.
В результате обысков в личных и жилых домах задержанных правоохранители изъяли особо крупные партии наркотических средств ("метадон", "альфа ПВП" и наркотическое средство "сушеная марихуана") в качестве вещественных доказательств из разных мест.
Среди изъятых наркотиков есть упакованные в конфетные фантики наркотики, размещенные гражданином Украины с целью реализации в различных локациях в Батуми.
Полиция также изъяла электронные весы, полиэтиленовые пакеты и клейкие ленты в качестве вещественных доказательств.
В случае подтверждения вины, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.