https://sputnik-georgia.ru/20250407/pase-ispolzuyut-v-kachestve-oruzhiya-protiv-naroda-gruzii--papuashvili-292810952.html

ПАСЕ используют в качестве оружия против народа Грузии – Папуашвили

ПАСЕ используют в качестве оружия против народа Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Создается опасный прецедент, который может подорвать ценности и принципы самого Совета Европы, считает председатель грузинского парламента 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T14:04+0400

2025-04-07T14:04+0400

2025-04-07T14:04+0400

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ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Политические группы, защищающие осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уже давно используют Парламентскую ассамблею Совета Европы в качестве оружия против грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В понедельник на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся дебаты по Грузии. На них будут обсуждаться вопросы, предусмотренные резолюцией, принятой 29 января, а также вопрос отзыва мандатов делегации "Грузинской мечты". В этом контексте глава грузинского законодательного органа напомнил, что еще в 2022 году, при участии этих групп ПАСЕ объявила Саакашвили, который, по словам Папуашвили, является создателем коррупционной системы бизнес-рэкета и пыток, политическим заключенным и потребовала его освобождения. "После этого, конечно, никакое решение или резолюция уже не вызывает удивления", - подчеркнул глава парламента. Папуашвили также напомнил, что в январе этого года, после принятия резолюции, нарушающей суверенитет грузинского народа, все члены делегации Грузии покинули ПАСЕ. К своей публикации Папуашвили прикрепил свое письмо от 5 февраля, адресованное президенту ПАСЕ Теодоросу Русополосу, в котором изложена позиция парламента по данному вопросу, а также которое содержит разъяснения в связи с упразднением парламентской делегации. Как пишет Папуашвили, в резолюции от 29 января 2025 года ПАСЕ выдвинула условия для признания полномочий грузинской делегации. Тем самым, по словам Папуашвили, "ПАСЕ нарушила суверенное право грузинского народа избирать свои собственные власти, поскольку в качестве предварительного условия для признания делегации ПАСЕ она указала проведение повторных выборов в Грузии". Попытки отдельных политических групп использовать ПАСЕ в качестве орудия достижения своих партикуляристских интересов создают опасный прецедент, который может подорвать ценности и принципы самого Совета Европы, говорит председатель парламента Грузии."Такие действия дают предвзятым политическим группам возможность политического возмездия, что противоречит основам демократии, таким как народный суверенитет, и принципам Совета Европы, таким как защита прав и свобод человека", - отметил Папуашвили. Само собой разумеется, что подобные решения нарушают, прежде всего, принцип инклюзивности и наносят ущерб самому ПАСЕ, подчеркнул глава парламента. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. По решению правящей команды, члены грузинской делегации возобновят участие в работе ПАСЕ только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и грузинскому народу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, совет европы, пасе, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, михаил саакашвили