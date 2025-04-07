Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250407/pase-ispolzuyut-v-kachestve-oruzhiya-protiv-naroda-gruzii--papuashvili-292810952.html
ПАСЕ используют в качестве оружия против народа Грузии – Папуашвили
ПАСЕ используют в качестве оружия против народа Грузии – Папуашвили
Sputnik Грузия
Создается опасный прецедент, который может подорвать ценности и принципы самого Совета Европы, считает председатель грузинского парламента 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T14:04+0400
2025-04-07T14:04+0400
грузия
политика
новости
совет европы
пасе
ираклий кобахидзе
шалва папуашвили
михаил саакашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589584_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e9c46ecb3d950e30bfccaaf9555b9a3e.jpg
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Политические группы, защищающие осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уже давно используют Парламентскую ассамблею Совета Европы в качестве оружия против грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В понедельник на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся дебаты по Грузии. На них будут обсуждаться вопросы, предусмотренные резолюцией, принятой 29 января, а также вопрос отзыва мандатов делегации "Грузинской мечты". В этом контексте глава грузинского законодательного органа напомнил, что еще в 2022 году, при участии этих групп ПАСЕ объявила Саакашвили, который, по словам Папуашвили, является создателем коррупционной системы бизнес-рэкета и пыток, политическим заключенным и потребовала его освобождения. "После этого, конечно, никакое решение или резолюция уже не вызывает удивления", - подчеркнул глава парламента. Папуашвили также напомнил, что в январе этого года, после принятия резолюции, нарушающей суверенитет грузинского народа, все члены делегации Грузии покинули ПАСЕ. К своей публикации Папуашвили прикрепил свое письмо от 5 февраля, адресованное президенту ПАСЕ Теодоросу Русополосу, в котором изложена позиция парламента по данному вопросу, а также которое содержит разъяснения в связи с упразднением парламентской делегации. Как пишет Папуашвили, в резолюции от 29 января 2025 года ПАСЕ выдвинула условия для признания полномочий грузинской делегации. Тем самым, по словам Папуашвили, "ПАСЕ нарушила суверенное право грузинского народа избирать свои собственные власти, поскольку в качестве предварительного условия для признания делегации ПАСЕ она указала проведение повторных выборов в Грузии". Попытки отдельных политических групп использовать ПАСЕ в качестве орудия достижения своих партикуляристских интересов создают опасный прецедент, который может подорвать ценности и принципы самого Совета Европы, говорит председатель парламента Грузии."Такие действия дают предвзятым политическим группам возможность политического возмездия, что противоречит основам демократии, таким как народный суверенитет, и принципам Совета Европы, таким как защита прав и свобод человека", - отметил Папуашвили. Само собой разумеется, что подобные решения нарушают, прежде всего, принцип инклюзивности и наносят ущерб самому ПАСЕ, подчеркнул глава парламента. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. По решению правящей команды, члены грузинской делегации возобновят участие в работе ПАСЕ только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и грузинскому народу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589584_79:0:1218:854_1920x0_80_0_0_9dcf886bcec85719938852f32f1f17a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, совет европы, пасе, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, михаил саакашвили
грузия, политика, новости, совет европы, пасе, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, михаил саакашвили

ПАСЕ используют в качестве оружия против народа Грузии – Папуашвили

14:04 07.04.2025
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Создается опасный прецедент, который может подорвать ценности и принципы самого Совета Европы, считает председатель грузинского парламента
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Политические группы, защищающие осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уже давно используют Парламентскую ассамблею Совета Европы в качестве оружия против грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В понедельник на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся дебаты по Грузии. На них будут обсуждаться вопросы, предусмотренные резолюцией, принятой 29 января, а также вопрос отзыва мандатов делегации "Грузинской мечты".

"Что касается Парламентской ассамблеи Совета Европы, к сожалению, политические группы, защищающие Саакашвили, уже долгое время используют ее в качестве оружия против грузинского народа", – написал Папуашвили в соцсети.

В этом контексте глава грузинского законодательного органа напомнил, что еще в 2022 году, при участии этих групп ПАСЕ объявила Саакашвили, который, по словам Папуашвили, является создателем коррупционной системы бизнес-рэкета и пыток, политическим заключенным и потребовала его освобождения.
"После этого, конечно, никакое решение или резолюция уже не вызывает удивления", - подчеркнул глава парламента.
Папуашвили также напомнил, что в январе этого года, после принятия резолюции, нарушающей суверенитет грузинского народа, все члены делегации Грузии покинули ПАСЕ.

"На сегодняшний день парламент Грузии не имеет своей делегации в ПАСЕ. Поэтому, конечно, вопрос о признании полномочий делегации также не может обсуждаться", – отметил он.

К своей публикации Папуашвили прикрепил свое письмо от 5 февраля, адресованное президенту ПАСЕ Теодоросу Русополосу, в котором изложена позиция парламента по данному вопросу, а также которое содержит разъяснения в связи с упразднением парламентской делегации.
Как пишет Папуашвили, в резолюции от 29 января 2025 года ПАСЕ выдвинула условия для признания полномочий грузинской делегации. Тем самым, по словам Папуашвили, "ПАСЕ нарушила суверенное право грузинского народа избирать свои собственные власти, поскольку в качестве предварительного условия для признания делегации ПАСЕ она указала проведение повторных выборов в Грузии".

"Попытка ПАСЕ отказаться признать выбор грузинского народа противоречит не только суверенитету Грузии и фундаментальным ценностям и принципам самого Совета Европы, но и служит прецедентом того, как политически мотивированное решение может игнорировать существующую реальность и тем самым усугублять политическую поляризацию", – отмечено в письме.

Попытки отдельных политических групп использовать ПАСЕ в качестве орудия достижения своих партикуляристских интересов создают опасный прецедент, который может подорвать ценности и принципы самого Совета Европы, говорит председатель парламента Грузии.
"Такие действия дают предвзятым политическим группам возможность политического возмездия, что противоречит основам демократии, таким как народный суверенитет, и принципам Совета Европы, таким как защита прав и свобод человека", - отметил Папуашвили.
Само собой разумеется, что подобные решения нарушают, прежде всего, принцип инклюзивности и наносят ущерб самому ПАСЕ, подчеркнул глава парламента.

"Несмотря на упразднение делегации ПАСЕ, Грузия по-прежнему привержена фундаментальным ценностям и принципам Совета Европы, которые включают уважение выбора народа, правление большинства, защиту прав меньшинств и верховенство закона", – говорится в письме.

ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ.
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству.
В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи.
По решению правящей команды, члены грузинской делегации возобновят участие в работе ПАСЕ только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и грузинскому народу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0