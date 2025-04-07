https://sputnik-georgia.ru/20250407/pensionerka-zhestoko-ubita-na-vostoke-gruzii--292813709.html

Пенсионерка жестоко убита на востоке Грузии

Пенсионерка жестоко убита на востоке Грузии

Sputnik Грузия

МВД Грузии начало расследование по статье "Умышленное убийство" 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Тело 71-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили соседи в селе Мамхути Болнисского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". По словам соседей, на теле пожилой женщины было видно несколько ран. Пенсионерка жила дома одна. МВД Грузии начало расследование по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы от 7 до 15 лет тюрьмы. О задержании подозреваемого в преступлении не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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