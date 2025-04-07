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https://sputnik-georgia.ru/20250407/pensionerka-zhestoko-ubita-na-vostoke-gruzii--292813709.html
Пенсионерка жестоко убита на востоке Грузии
Пенсионерка жестоко убита на востоке Грузии
Sputnik Грузия
МВД Грузии начало расследование по статье "Умышленное убийство" 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Тело 71-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили соседи в селе Мамхути Болнисского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2". По словам соседей, на теле пожилой женщины было видно несколько ран. Пенсионерка жила дома одна. МВД Грузии начало расследование по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы от 7 до 15 лет тюрьмы. О задержании подозреваемого в преступлении не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, квемо картли
происшествия, грузия, новости, квемо картли

Пенсионерка жестоко убита на востоке Грузии

19:00 07.04.2025
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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МВД Грузии начало расследование по статье "Умышленное убийство"
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Тело 71-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили соседи в селе Мамхути Болнисского района (регион Квемо Картли), сообщил телеканал "Рустави 2".
По словам соседей, на теле пожилой женщины было видно несколько ран. Пенсионерка жила дома одна.
МВД Грузии начало расследование по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы от 7 до 15 лет тюрьмы.
О задержании подозреваемого в преступлении не сообщается.
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