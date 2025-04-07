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Россия ближе, чем кажется – Илон Маск гражданам США
Россия ближе, чем кажется – Илон Маск гражданам США
Sputnik Грузия
Американский предприниматель преподал урок географии гражданам своей страны, напомнив, что зимой можно даже пешком перейти в Россию 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Американский бизнесмен и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, опубликовав видео, напомнив, что Россия и США находятся рядом друг с другом, сообщает РИА Новости. Американский бизнесмен в понедельник опубликовал в соцсети видео, в котором говорится о географической близости России и отмечается, что "не все американцы знают, что США и Россия на самом деле намного ближе друг к другу". При этом в комментариях к публикации пользователи соцсети, оценивая пост, призывают к союзническим отношениям с Россией, отмечая, что между РФ и США существует больше общего, чем, например, с ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, сша, илон маск, политика
россия, в мире, сша, илон маск, политика
Россия ближе, чем кажется – Илон Маск гражданам США
15:06 07.04.2025 (обновлено: 16:26 07.04.2025)
Американский предприниматель преподал урок географии гражданам своей страны, напомнив, что зимой можно даже пешком перейти в Россию
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Американский бизнесмен и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, опубликовав видео, напомнив, что Россия и США находятся рядом друг с другом, сообщает РИА Новости
.
Американский бизнесмен в понедельник опубликовал в соцсети видео, в котором говорится о географической близости России и отмечается, что "не все американцы знают, что США и Россия на самом деле намного ближе друг к другу".
"Всего в двух милях друг от друга и более того, они даже связаны иногда... страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова... которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 километра – ред.) и разделяют территорию России и США", – говорится в видео, в котором также отмечается, что иногда вода между островами Крузенштерна и Ратманова замерзает и границу можно перейти пешком.
При этом в комментариях к публикации пользователи соцсети, оценивая пост, призывают к союзническим отношениям с Россией, отмечая, что между РФ и США существует больше общего, чем, например, с ЕС.