https://sputnik-georgia.ru/20250407/rossiya-blizhe-chem-kazhetsya---ilon-mask-grazhdanam-ssha-292813416.html

Россия ближе, чем кажется – Илон Маск гражданам США

Россия ближе, чем кажется – Илон Маск гражданам США

Sputnik Грузия

Американский предприниматель преподал урок географии гражданам своей страны, напомнив, что зимой можно даже пешком перейти в Россию 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T15:06+0400

2025-04-07T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Американский бизнесмен и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, опубликовав видео, напомнив, что Россия и США находятся рядом друг с другом, сообщает РИА Новости. Американский бизнесмен в понедельник опубликовал в соцсети видео, в котором говорится о географической близости России и отмечается, что "не все американцы знают, что США и Россия на самом деле намного ближе друг к другу". При этом в комментариях к публикации пользователи соцсети, оценивая пост, призывают к союзническим отношениям с Россией, отмечая, что между РФ и США существует больше общего, чем, например, с ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, сша, илон маск, политика