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Сборная Грузии по греко-римской борьбе примет участие в чемпионате Европы

Сборная Грузии по греко-римской борьбе примет участие в чемпионате Европы

Sputnik Грузия

Столица Словакии примет чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля 07.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Десять грузинских борцов греко-римского стиля примут участие в чемпионате Европы, который стартует в Братиславе в понедельник, 7 апреля. Столица Словакии примет чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми в турнире примут участие борцы вольного стиля. Сборная Грузии по греко-римской борьбе выйдет на соревнования 11 апреля. Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе: Состав сборной Грузии по вольной борьбе: На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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