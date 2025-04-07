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Сборная Грузии по греко-римской борьбе примет участие в чемпионате Европы
Сборная Грузии по греко-римской борьбе примет участие в чемпионате Европы
Sputnik Грузия
Столица Словакии примет чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля 07.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Десять грузинских борцов греко-римского стиля примут участие в чемпионате Европы, который стартует в Братиславе в понедельник, 7 апреля. Столица Словакии примет чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми в турнире примут участие борцы вольного стиля. Сборная Грузии по греко-римской борьбе выйдет на соревнования 11 апреля. Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе: Состав сборной Грузии по вольной борьбе: На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, словакия
спорт, новости, грузия, словакия

Сборная Грузии по греко-римской борьбе примет участие в чемпионате Европы

10:52 07.04.2025
© photo: GeoWrestling / FBДато Чхартишвили
Дато Чхартишвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2025
© photo: GeoWrestling / FB
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Столица Словакии примет чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Десять грузинских борцов греко-римского стиля примут участие в чемпионате Европы, который стартует в Братиславе в понедельник, 7 апреля.
Столица Словакии примет чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми в турнире примут участие борцы вольного стиля. Сборная Грузии по греко-римской борьбе выйдет на соревнования 11 апреля.
Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе:
Вахтанг Лолуа – 55 кг,
Амиран Шавадзе – 60 кг,
Бека Гурули – 63 кг,
Джонни Хецуриани – 67 кг,
Юрий Ломадзе – 72 кг,
Рамаз Зоидзе – 77 кг,
Гела Болквадзе – 82 кг,
Ачико Болквадзе – 87 кг,
Георгий Мелия – 97 кг,
Сулхан Буадзе – 130 кг.
Состав сборной Грузии по вольной борьбе:
Роберт Дингашвили – 57 кг,
Георгий Гониашвили – 61 кг,
Гога Отинашвили – 65 кг,
Акакий Кемертелидзе – 70 кг,
Георгий Элбакидзе – 74 кг,
Владимир Гамкрелидзе – 79 кг,
Тариэл Гаприндашвили – 86 кг,
Мириан Майсурадзе – 92 кг,
Гиви Мачарашвили – 97 кг,
Соломон Манашвили – 125 кг.
На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг).
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