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Стоимость биткоина продолжает падать на мировых биржах
Стоимость биткоина продолжает падать на мировых биржах
Sputnik Грузия
Падение биткоина фиксировалось еще на прошлой неделе на фоне заявления Трампа о введении новых пошлин 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T18:07+0400
2025-04-07T18:07+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. Стоимость биткоина в понедельник падает на 10%, опустившись ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Падение биткоина фиксировалось еще на прошлой неделе на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении импорта из ряда стран.Падение стоимости криптовалюты наблюдается на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng падает на 12,5%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 6%, основные индексы Европы – в пределах 9%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%.Ранее в январе 2025 года стоимость биткоина росла и превысила 109 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, экономика, новости, сша, азия, европа, дональд трамп, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
в мире, экономика, новости, сша, азия, европа, дональд трамп, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
Стоимость биткоина продолжает падать на мировых биржах
Падение биткоина фиксировалось еще на прошлой неделе на фоне заявления Трампа о введении новых пошлин
ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik.
Стоимость биткоина в понедельник падает на 10%, опустившись ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные торгов.
Падение биткоина фиксировалось еще на прошлой неделе на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении импорта из ряда стран.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин, по состоянию на 11:05 тбс, подешевел на 10,04% за сутки – до 74 720,26 доллара. Значение опустилось ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября 2024 года.
Падение стоимости криптовалюты наблюдается на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng падает на 12,5%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 6%, основные индексы Европы – в пределах 9%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%.
Ранее в январе 2025 года стоимость биткоина росла и превысила 109 тысяч долларов.