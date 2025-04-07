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Язык ультиматума Совета Европы к Грузии неприемлем – депутат
Язык ультиматума Совета Европы к Грузии неприемлем – депутат
Sputnik Грузия
7 апреля на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут дебаты по Грузии 07.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-07T11:57+0400
2025-04-07T11:57+0400
2025-04-07T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Язык ультиматума, с которым Совет Европы сегодня разговаривает с Грузией, неприемлем для грузинского общества, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи. В понедельник на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся дебаты по Грузии. На них будут обсуждаться вопросы, предусмотренные резолюцией, принятой 29 января, а также вопрос о мандатах делегации "Грузинской мечты". При этом, как отметила депутат, для власти и тем более для общественности не интересна та резолюция и те разговоры, которые они проводят за закрытыми дверями "с нелегитимными и безмандатными лидерами радикальной оппозиции". ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. По решению правящей команды, члены грузинской делегации возобновят участие в работе ПАСЕ только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и грузинскому народу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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совет европы, пасе, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
совет европы, пасе, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
Язык ультиматума Совета Европы к Грузии неприемлем – депутат
11:57 07.04.2025 (обновлено: 12:47 07.04.2025)
7 апреля на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут дебаты по Грузии
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Язык ультиматума, с которым Совет Европы сегодня разговаривает с Грузией, неприемлем для грузинского общества, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи.
В понедельник на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся дебаты по Грузии. На них будут обсуждаться вопросы, предусмотренные резолюцией, принятой 29 января, а также вопрос о мандатах делегации "Грузинской мечты".
"Язык ультиматума, с которым СЕ говорит сегодня с Грузией, в первую очередь неприемлем для грузинского общества. Решением, принятым на зимней сессии, СЕ признал наши мандаты, признал выборы. Ультимативная резолюция, которую они приняли позже, прежде всего, противоречит их признанным мандатам", – сказала Лашхи.
При этом, как отметила депутат, для власти и тем более для общественности не интересна та резолюция и те разговоры, которые они проводят за закрытыми дверями "с нелегитимными и безмандатными лидерами радикальной оппозиции".
ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ.
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству.
В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи.
По решению правящей команды, члены грузинской делегации возобновят участие в работе ПАСЕ только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и грузинскому народу.