https://sputnik-georgia.ru/20250407/yazyk-ultimatuma-soveta-evropy-k-gruzii-nepriemlem--deputat-292809986.html

Язык ультиматума Совета Европы к Грузии неприемлем – депутат

Язык ультиматума Совета Европы к Грузии неприемлем – депутат

Sputnik Грузия

7 апреля на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдут дебаты по Грузии 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T11:57+0400

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2025-04-07T12:47+0400

совет европы

пасе

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Язык ультиматума, с которым Совет Европы сегодня разговаривает с Грузией, неприемлем для грузинского общества, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи. В понедельник на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся дебаты по Грузии. На них будут обсуждаться вопросы, предусмотренные резолюцией, принятой 29 января, а также вопрос о мандатах делегации "Грузинской мечты". При этом, как отметила депутат, для власти и тем более для общественности не интересна та резолюция и те разговоры, которые они проводят за закрытыми дверями "с нелегитимными и безмандатными лидерами радикальной оппозиции". ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. По решению правящей команды, члены грузинской делегации возобновят участие в работе ПАСЕ только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и грузинскому народу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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совет европы, пасе, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости