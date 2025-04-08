Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250408/292825518.html
Ai Такси будущего: 8 уникальных транспортных систем со всего мира
Ai Такси будущего: 8 уникальных транспортных систем со всего мира
Sputnik Грузия
Узнайте в фотоленте Sputnik, как искусственный интеллект совершает революцию в сфере транспорта, повышая эффективность, безопасность и экологичность 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T14:39+0400
2025-04-08T15:15+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/08/292825696_0:153:2464:1540_1920x0_80_0_0_cff34c59f8a9d7ff5af6c03d9acab686.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/08/292825696_0:0:2464:1849_1920x0_80_0_0_0c1fe966aeef13770054619fa5487f03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях

Ai Такси будущего: 8 уникальных транспортных систем со всего мира

14:39 08.04.2025 (обновлено: 15:15 08.04.2025)
Подписаться
Узнайте в фотоленте Sputnik, как искусственный интеллект совершает революцию в сфере транспорта, повышая эффективность, безопасность и экологичность
© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Японский мини-транспорт будущего в форме гладкого шара, плавно парящего в 10 см над землей.

Японский мини-транспорт будущего в форме гладкого шара, плавно парящего в 10 см над землей. - Sputnik Грузия
1/8
© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Японский мини-транспорт будущего в форме гладкого шара, плавно парящего в 10 см над землей.

© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Российский вездеход-такси для Земли Франца-Иосифа с революционной системой передвижения. По желанию пассажира превращается в гусеничный модуль для снежных пустынь.

Российский вездеход-такси для Земли Франца-Иосифа с революционной системой передвижения. По желанию пассажира превращается в гусеничный модуль для снежных пустынь. - Sputnik Грузия
2/8
© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Российский вездеход-такси для Земли Франца-Иосифа с революционной системой передвижения. По желанию пассажира превращается в гусеничный модуль для снежных пустынь.

© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

CanyonFloat X — такси в форме обтекаемого джипа, плавно парящее в 10 см над каменистой поверхностью каньона.

CanyonFloat X — такси в форме обтекаемого джипа, плавно парящее в 10 см над каменистой поверхностью каньона. - Sputnik Грузия
3/8
© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

CanyonFloat X — такси в форме обтекаемого джипа, плавно парящее в 10 см над каменистой поверхностью каньона.

© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Футуристичный транспорт Дубая, где пассажиры путешествуют в прохладном микроклимате среди вертикальных садов.

Футуристичный транспорт Дубая, где пассажиры путешествуют в прохладном микроклимате среди вертикальных садов. - Sputnik Грузия
4/8
© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Футуристичный транспорт Дубая, где пассажиры путешествуют в прохладном микроклимате среди вертикальных садов.

Элитное такси будущего, парящее на 5-метровой высоте над Парижем по четким "небесным трассам".

Элитное такси будущего, парящее на 5-метровой высоте над Парижем по четким &quot;небесным трассам&quot;. - Sputnik Грузия
5/8

Элитное такси будущего, парящее на 5-метровой высоте над Парижем по четким "небесным трассам".

© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Доступное левитирующее такси-скутер для улиц Вьетнама, парящее в 10 см над землей.

Доступное левитирующее такси-скутер для улиц Вьетнама, парящее в 10 см над землей. - Sputnik Грузия
6/8
© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Доступное левитирующее такси-скутер для улиц Вьетнама, парящее в 10 см над землей.

© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Высокоскоростное воздушное такси для мегаполисов Китая, сочетающее передовые технологии с элементами культурного наследия.

Высокоскоростное воздушное такси для мегаполисов Китая, сочетающее передовые технологии с элементами культурного наследия. - Sputnik Грузия
7/8
© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Высокоскоростное воздушное такси для мегаполисов Китая, сочетающее передовые технологии с элементами культурного наследия.

© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Белорусский левитирующий шарообразный шаттл, передвигающийся бесшумно и плавно на высоте 10 см. Полностью автономная система, где пассажир – единственный хозяин пространства.

Белорусский левитирующий шарообразный шаттл, передвигающийся бесшумно и плавно на высоте 10 см. Полностью автономная система, где пассажир – единственный хозяин пространства. - Sputnik Грузия
8/8
© photo: Sputnik / AI generated/Anna Mаrkelova

Белорусский левитирующий шарообразный шаттл, передвигающийся бесшумно и плавно на высоте 10 см. Полностью автономная система, где пассажир – единственный хозяин пространства.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0