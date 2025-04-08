Ai Такси будущего: 8 уникальных транспортных систем со всего мира

Японский мини-транспорт будущего в форме гладкого шара, плавно парящего в 10 см над землей.
Японский мини-транспорт будущего в форме гладкого шара, плавно парящего в 10 см над землей.
Российский вездеход-такси для Земли Франца-Иосифа с революционной системой передвижения. По желанию пассажира превращается в гусеничный модуль для снежных пустынь.
Российский вездеход-такси для Земли Франца-Иосифа с революционной системой передвижения. По желанию пассажира превращается в гусеничный модуль для снежных пустынь.
CanyonFloat X — такси в форме обтекаемого джипа, плавно парящее в 10 см над каменистой поверхностью каньона.
CanyonFloat X — такси в форме обтекаемого джипа, плавно парящее в 10 см над каменистой поверхностью каньона.
Футуристичный транспорт Дубая, где пассажиры путешествуют в прохладном микроклимате среди вертикальных садов.
Футуристичный транспорт Дубая, где пассажиры путешествуют в прохладном микроклимате среди вертикальных садов.
Элитное такси будущего, парящее на 5-метровой высоте над Парижем по четким "небесным трассам".
Элитное такси будущего, парящее на 5-метровой высоте над Парижем по четким "небесным трассам".
Доступное левитирующее такси-скутер для улиц Вьетнама, парящее в 10 см над землей.
Доступное левитирующее такси-скутер для улиц Вьетнама, парящее в 10 см над землей.
Высокоскоростное воздушное такси для мегаполисов Китая, сочетающее передовые технологии с элементами культурного наследия.
Высокоскоростное воздушное такси для мегаполисов Китая, сочетающее передовые технологии с элементами культурного наследия.
Белорусский левитирующий шарообразный шаттл, передвигающийся бесшумно и плавно на высоте 10 см. Полностью автономная система, где пассажир – единственный хозяин пространства.
Белорусский левитирующий шарообразный шаттл, передвигающийся бесшумно и плавно на высоте 10 см. Полностью автономная система, где пассажир – единственный хозяин пространства.