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Достойная занятость в Грузии связана с прогрессом - замминистра
Достойная занятость в Грузии связана с прогрессом - замминистра
Sputnik Грузия
По данным МОТ Грузия входит в пятерку стран мира по прогнозируемому росту производительности труда, которая в 2025 году вырастет на 5,86% 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T10:52+0400
2025-04-08T20:12+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Прогресс Грузии продолжается из года в год растет экономика, увеличивается производительность труда, что является одним из главных показателей достойной занятости, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа, комментируя прогноз МОТ по производительности труда в 2025 году в эфире телеканала "Рустави 2". По данным Международной организации труда (МОТ) Грузия входит в пятерку стран мира по прогнозируемому росту производительности труда, которая, по ее оценке, в 2025 году вырастет на 5,86%. Производительность труда измеряется как уровень валового внутреннего продукта (ВВП) на одного занятого человека в постоянных ценах. По смоделированным оценкам МОТ, в 2025 году этот показатель в Грузии превысит 56 641 международных долларов с годовым темпом роста 5,86%, что является исключительно высоким показателем и превысит среднемировой прогнозируемый уровень более чем в два с половиной раза. По таким темпам роста Грузия входит в пятерку стран мира. Прогнозируемые темпы роста производительности труда в государствах-членах ЕС тревожно низки. По оценкам моделирования МОТ, производительность труда в странах ЕС вырастет всего на 1,97% в 2025 году, в то время как во Франции, Бельгии, Финляндии, Норвегии, Исландии, Ирландии и Великобритании темпы роста производительности труда составят менее 1%. "Рост производительности за счет инвестиций, торговли, технического прогресса или изменений в организации труда может повысить социальную защиту и сократить бедность, что, в свою очередь, снижает нестабильную занятость и бедность среди работающих", говорится в пояснении Всемирного банка. Сокращение безработицы и рост занятости населения Грузии – приоритет правительства. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 14,2%, что на 1,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Число безработных снизилось на 14,7 тысячи человек и составило 233,9 тысячи человек. Международная организация труда (МОТ) – специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, михаил дундуа, всемирный банк, оон, безработица, международная организация труда
грузия, экономика, новости, михаил дундуа, всемирный банк, оон, безработица, международная организация труда

Достойная занятость в Грузии связана с прогрессом - замминистра

10:52 08.04.2025 (обновлено: 20:12 08.04.2025)
© photo: Sputnik / StringerПожилые люди на барахолке на Сухом мосту
Пожилые люди на барахолке на Сухом мосту - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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По данным МОТ Грузия входит в пятерку стран мира по прогнозируемому росту производительности труда, которая в 2025 году вырастет на 5,86%
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Прогресс Грузии продолжается из года в год растет экономика, увеличивается производительность труда, что является одним из главных показателей достойной занятости, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа, комментируя прогноз МОТ по производительности труда в 2025 году в эфире телеканала "Рустави 2".
По данным Международной организации труда (МОТ) Грузия входит в пятерку стран мира по прогнозируемому росту производительности труда, которая, по ее оценке, в 2025 году вырастет на 5,86%.
"В 2025 году ВВП на одного работника превысит 56 641 международных долларов, что является хорошим показателем и свидетельствует о том, что Грузия из года в год продолжает прогрессировать, экономика растет, а производительность труда увеличивается, что является одним из главных показателей достойной занятости", - заявил Дундуа.
Производительность труда измеряется как уровень валового внутреннего продукта (ВВП) на одного занятого человека в постоянных ценах.
По смоделированным оценкам МОТ, в 2025 году этот показатель в Грузии превысит 56 641 международных долларов с годовым темпом роста 5,86%, что является исключительно высоким показателем и превысит среднемировой прогнозируемый уровень более чем в два с половиной раза. По таким темпам роста Грузия входит в пятерку стран мира.
Прогнозируемые темпы роста производительности труда в государствах-членах ЕС тревожно низки. По оценкам моделирования МОТ, производительность труда в странах ЕС вырастет всего на 1,97% в 2025 году, в то время как во Франции, Бельгии, Финляндии, Норвегии, Исландии, Ирландии и Великобритании темпы роста производительности труда составят менее 1%.
По данным Всемирного банка, "производительность труда используется для оценки экономического потенциала страны по созданию и поддержанию достойных рабочих мест со справедливой и адекватной оплатой".
"Рост производительности за счет инвестиций, торговли, технического прогресса или изменений в организации труда может повысить социальную защиту и сократить бедность, что, в свою очередь, снижает нестабильную занятость и бедность среди работающих", говорится в пояснении Всемирного банка.
Сокращение безработицы и рост занятости населения Грузии – приоритет правительства.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 14,2%, что на 1,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Число безработных снизилось на 14,7 тысячи человек и составило 233,9 тысячи человек.
Международная организация труда (МОТ) – специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году.
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