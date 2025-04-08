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Граждане Грузии и Азербайджана задержаны за наркопреступления в Тбилиси

Граждане Грузии и Азербайджана задержаны за наркопреступления в Тбилиси

Sputnik Грузия

У задержанных изъяты метадон, субутекс и героин 08.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-08T19:17+0400

2025-04-08T19:17+0400

2025-04-08T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Неоднократно судимый в прошлом за наркопреступления гражданин Грузии, а также гражданин Азербайджана задержаны полицией Тбилиси за незаконное хранение и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанным 49 и 57 лет. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Сотрудники полиции в результате личного обыска, а также обыска в домах задержанных изъяли наркотические средства метадон, субутекс и героин. В качестве вещественного доказательства были изъяты также электронные весы. Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные>>Полиция в период с 17 марта по 8 апреля 2025 года задержала 55 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы. Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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