https://sputnik-georgia.ru/20250408/mer-tbilisi-nazval-datu-zaversheniya-stroitelstva-novogo-tonnelya-v-rayone-vake-292829972.html

Мэр Тбилиси назвал дату завершения строительства нового тоннеля в районе Ваке

Мэр Тбилиси назвал дату завершения строительства нового тоннеля в районе Ваке

Sputnik Грузия

В настоящее время ведутся работы по устройству въездных и выездных пандусов тоннеля, заявил мэр 08.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-08T20:52+0400

2025-04-08T20:52+0400

2025-04-08T20:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Работы по строительству дороги и туннеля, соединяющих улицы Университетскую и Петре Кавтарадзе в районе Ваке, завершатся в мае, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Проекту соединения улицы Кавтарадзе с Университетской посредством тоннеля и новой дороги предшествовало открытие в мае 2024 года автомобильного моста из Багеби к Университетской улице. По словам мэра, на объекте в интенсивном режиме идет завершающий этап масштабных инфраструктурных работ. Также ведется монтаж дренажной сисиемы и установка системы освещения в тоннеле. Параллельно начат ремонт улицы Шавишвили, ведущей от строящегося тоннеля до улицы Петре Кавтарадзе. На этом участке ведется расширение дороги, что потребовало демонтажа расположенных там гаражей . О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале 2024 года года. Строительство тоннеля должно было завершиться в январе 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, каха каладзе, тбилиси