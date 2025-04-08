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Мэр Тбилиси назвал дату завершения строительства нового тоннеля в районе Ваке
Мэр Тбилиси назвал дату завершения строительства нового тоннеля в районе Ваке
Sputnik Грузия
В настоящее время ведутся работы по устройству въездных и выездных пандусов тоннеля, заявил мэр 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T20:52+0400
2025-04-08T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Работы по строительству дороги и туннеля, соединяющих улицы Университетскую и Петре Кавтарадзе в районе Ваке, завершатся в мае, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Проекту соединения улицы Кавтарадзе с Университетской посредством тоннеля и новой дороги предшествовало открытие в мае 2024 года автомобильного моста из Багеби к Университетской улице. По словам мэра, на объекте в интенсивном режиме идет завершающий этап масштабных инфраструктурных работ. Также ведется монтаж дренажной сисиемы и установка системы освещения в тоннеле. Параллельно начат ремонт улицы Шавишвили, ведущей от строящегося тоннеля до улицы Петре Кавтарадзе. На этом участке ведется расширение дороги, что потребовало демонтажа расположенных там гаражей . О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале 2024 года года. Строительство тоннеля должно было завершиться в январе 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Мэр Тбилиси назвал дату завершения строительства нового тоннеля в районе Ваке
В настоящее время ведутся работы по устройству въездных и выездных пандусов тоннеля, заявил мэр
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Работы по строительству дороги и туннеля, соединяющих улицы Университетскую и Петре Кавтарадзе в районе Ваке, завершатся в мае, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Проекту соединения улицы Кавтарадзе с Университетской посредством тоннеля и новой дороги предшествовало открытие в мае 2024 года автомобильного моста из Багеби к Университетской улице.
"Мы начали эту работу в прошлом году и завершим ее примерно через месяц. Соответственно, у водителей появится возможность выезжать из Багеби по кратчайшему маршруту, через новый мост и туннель. Это позволит нам перераспределить транспортные потоки и разгрузить Университетскую улицу", – сказал Каладзе.
По словам мэра, на объекте в интенсивном режиме идет завершающий этап масштабных инфраструктурных работ.
"На сегодняшний день основные строительные работы по конструкции тоннеля завершены. В настоящее время ведутся работы по устройству въездных и выездных пандусов тоннеля, бетонированию стен и гидроизоляционным работам", – подчеркнул Каладзе.
Также ведется монтаж дренажной сисиемы и установка системы освещения в тоннеле. Параллельно начат ремонт улицы Шавишвили, ведущей от строящегося тоннеля до улицы Петре Кавтарадзе. На этом участке ведется расширение дороги, что потребовало демонтажа расположенных там гаражей .
О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале 2024 года года. Строительство тоннеля должно было завершиться в январе 2025 года.