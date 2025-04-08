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Патриархия объяснила отказ звонить в колокола в ночь на 9 апреля в Тбилиси
Патриархия объяснила отказ звонить в колокола в ночь на 9 апреля в Тбилиси
Sputnik Грузия
В ночь на 9 апреля оппозиционные партии и граждане планируют устроить акцию протеста у парламента 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T22:57+0400
2025-04-08T22:57+0400
2025-04-08T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Церковь не может быть предвзятой по отношению к какой либо политической силе, говорится в заявлении Патриархи Грузии. Грузинский оперный певец и общественный деятель Паата Бурчуладзе обратился к Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II разрешить звонить в колокола в храме Кашвети в ночь на 9 апреля. В этот день в Грузии отмечают день памяти по погибшим 9 апреля 1989 года. Патриархия ежегодно служит поминальную службу в том числе и в храме Кашвети. Патриархия поясняет, что Бурчуладзе уже после обращения за благословением заявил, что он 8-9 апреля может объявить о начале своей политической борьбы. "Похоже, что звон колоколов для него, вероятно, также трактуется в этом контексте", – поясняет Патриархия свой отказ. В ночь на 9 апреля оппозиционные партии и граждане планируют устроить акцию протеста у парламента, где расположен мемориал жертвам 9 апреля, которая продлится всю ночь. В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, в дальнейшем президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, паата бурчуладзе, патриархия грузии, 9 апреля
грузия, новости, политика, паата бурчуладзе, патриархия грузии, 9 апреля
Патриархия объяснила отказ звонить в колокола в ночь на 9 апреля в Тбилиси
В ночь на 9 апреля оппозиционные партии и граждане планируют устроить акцию протеста у парламента
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Церковь не может быть предвзятой по отношению к какой либо политической силе, говорится в заявлении Патриархи Грузии.
Грузинский оперный певец и общественный деятель Паата Бурчуладзе обратился к Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II разрешить звонить в колокола в храме Кашвети в ночь на 9 апреля. В этот день в Грузии отмечают день памяти по погибшим 9 апреля 1989 года. Патриархия ежегодно служит поминальную службу в том числе и в храме Кашвети.
"Несмотря на позиции, высказываемые отдельными священнослужителями, в целом Церковь не является и не может быть предвзятой по отношению к какой-либо политической силе. На ней лежит обязанность заботиться о единстве прихода и, по возможности, страны, а также право действовать в соответствии с божественным учением. Каждый должен это учитывать", – говорится в заявлении.
Патриархия поясняет, что Бурчуладзе уже после обращения за благословением заявил, что он 8-9 апреля может объявить о начале своей политической борьбы.
"Похоже, что звон колоколов для него, вероятно, также трактуется в этом контексте", – поясняет Патриархия свой отказ.
В ночь на 9 апреля оппозиционные партии и граждане планируют устроить акцию протеста у парламента, где расположен мемориал жертвам 9 апреля, которая продлится всю ночь.
Девятого апреля в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск Министерства обороны СССР.
В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.
День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, в дальнейшем президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума.