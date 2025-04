https://sputnik-georgia.ru/20250409/bilety-raskupleny--dzhastina-timberleyka-zhdut-v-tbilisi-292840485.html

Билеты раскуплены – Джастина Тимберлейка ждут в Тбилиси

Билеты раскуплены – Джастина Тимберлейка ждут в Тбилиси

Анонс концерта вызвал большой интерес грузинской публики, которая уже раскупила все билеты 09.04.2025

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Все билеты на концерт всемирно известного американского певца Джастина Тимберлейка, который выступит на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси 23 июля 2025 года, были проданы за несколько часов, сообщили организаторы. Продажа билетов началась 8 апреля в 12:00 по местному времени на сайте TKT.ge. Спустя несколько часов все билеты были распроданы. Джастин Тимберлейк – одна из величайших поп-звезд нашего столетия, всю свою карьеру он провел в творческом вихре – начав в Disney Studios, продолжив во всемирно популярной поп-группе NSYNC. Он является автором песен, композитором, продюсером, танцором и актером. В свои 44 года Тимберлейк – обладатель четырех премий "Эмми" и десяти премий "Грэмми". Поп-звезда приедет в Грузию в рамках правительственной программы Starring Georgia. Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель двухлетней кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. Уже известно, что в 2025 году в Грузии выступят легендарные группы Empire of the Sun и Guns N" Roses. Концерт Guns N" Roses пройдет в парке "Цицинатела" 30 мая, а концерт Empire of the Sun – в концертном зале Black Sea Arena 27 августа. В отличие от прошлых лет, в этом году спрос на билеты на концерты мировых звезд рекордно низкий для Грузии – если ранее билеты раскупались за два дня, то на этот раз билеты есть и спустя месяц после открытия продаж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

