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Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T12:00+0400
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Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге.
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мультимедиа, видео, мари краймбрери, мария захарова, мид россии, россия, видео
мультимедиа, видео, мари краймбрери, мария захарова, мид россии, россия, видео
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
12:00 09.04.2025 (обновлено: 14:11 09.04.2025)
Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики
Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге.