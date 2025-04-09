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День 9 апреля и его значение в новейшей истории Грузии – видео
День 9 апреля и его значение в новейшей истории Грузии – видео
Sputnik Грузия
День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину... 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T14:13+0400
2025-04-09T14:13+0400
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9 апреля
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Эта трагическая дата является переломной и символической в новейшей истории Грузии. В 1989 году, 9 апреля, в Тбилиси был жестоко разогнан митинг за независимость страны. Ровно два года спустя, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения и первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия объявил о независимости страны на основании всенародного референдума, который состоялся 31 марта 1991 года. В ходе референдума подавляющее большинство жителей Грузии высказались за восстановление суверенитета на основании Акта о независимости от 26 мая 1989 года первой Республики Грузия. Это фактически стало решением о выходе Грузии из состава СССР.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, грузия, история грузии - все самое интересное, 9 апреля, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, грузия, история грузии - все самое интересное, 9 апреля, видео
День 9 апреля и его значение в новейшей истории Грузии – видео
14:13 09.04.2025 (обновлено: 14:21 09.04.2025)
День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину отмечаются в Грузии 9 апреля
Эта трагическая дата является переломной и символической в новейшей истории Грузии. В 1989 году, 9 апреля, в Тбилиси был жестоко разогнан митинг за независимость страны.
Ровно два года спустя, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения и первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия объявил о независимости страны на основании всенародного референдума, который состоялся 31 марта 1991 года.
В ходе референдума подавляющее большинство жителей Грузии высказались за восстановление суверенитета на основании Акта о независимости от 26 мая 1989 года первой Республики Грузия. Это фактически стало решением о выходе Грузии из состава СССР.