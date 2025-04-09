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Экологические проблемы в популярном парке Мзиури в центре Тбилиси - видео
Экологические проблемы в популярном парке Мзиури в центре Тбилиси - видео
Sputnik Грузия
В социальных сетях распространилось видео, как пруд столичного парка Мзиури усеян трупами маленьких декоративных рыбок. 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T16:19+0400
2025-04-09T16:19+0400
2025-04-09T16:20+0400
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Пользователи интернета сразу же заговорили о том, что в искусственный водоем могли запустить отравляющие вещества.Что стало причиной экологической проблемы - смотрите в видео Sputnik Грузия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, экология, экология в грузии, парк "мзиури", парк "мзиури", видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, экология, экология в грузии, парк "мзиури", парк "мзиури", видео
Экологические проблемы в популярном парке Мзиури в центре Тбилиси - видео
16:19 09.04.2025 (обновлено: 16:20 09.04.2025)
В социальных сетях распространилось видео, как пруд столичного парка Мзиури усеян трупами маленьких декоративных рыбок.
Пользователи интернета сразу же заговорили о том, что в искусственный водоем могли запустить отравляющие вещества.
Что стало причиной экологической проблемы - смотрите в видео Sputnik Грузия.