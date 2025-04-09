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Глава МИД Грузии примет участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции

Глава МИД Грузии примет участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции

Sputnik Грузия

Дельфийский экономический форум откроет президент Греции Константинос Тассулас 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выступит с речью на рабочей сессии, посвященной возросшей региональной и глобальной роли Черного моря, в рамках Дельфийского экономического форума в Греции, сообщают в МИД Грузии. Международная конференция "Дельфийский экономический форум" пройдет в Греции 9-10 апреля. Форум является важной площадкой, на которой мировые лидеры, политики и эксперты обсуждают глобальные вопросы, посвященные экономике, политике и безопасности.В рамках мероприятия Бочоришвили примет участие в дискуссии, посвященной обсуждению роли Грузии в процессе реализации идеи расширения ЕС. Дельфийский экономический форум откроет президент Греции Константинос Тассулас. В мероприятии примут участие президент Болгарии и высокопоставленные гости. В ходе своего визита Бочоришвили проведет двусторонние встречи с участниками мероприятия. Дельфийский экономический форум объединяет политических, экономических, деловых, академических и других лидеров для решения возникающих проблем, оказания влияния на национальные и региональные повестки дня и продвижения политики устойчивого и социально ответственного роста в Европе, более широком Восточном Средиземноморье и Греции. Форум управляется советом директоров и консультативным комитетом. Они контролируют и улучшают работу организации, а также следят за тем, чтобы она приносила пользу своим членам посредством ежегодных собраний, политических документов и платформ знаний. Грузия и Греция установили дипломатические отношения 20 апреля 1992 года. Страны сотрудничают в сферах здравоохранения, туризма, экономики, культуры, образования и науки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, болгария, черное море, греция, мака бочоришвили