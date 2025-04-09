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Грузия завоевала почти два десятка медалей на турнире по ушу в Италии

Грузия завоевала почти два десятка медалей на турнире по ушу в Италии

Sputnik Грузия

Грузинские спортсмены доказали свое преводходство по ушу в Италии 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T19:20+0400

2025-04-09T19:20+0400

2025-04-09T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Сборная Грузии успешно выступила на международном турнире по ушу таолу и ушу саньдо, проходившем в Италии, завоевав в общей сложности 18 медалей, сообщили в Минспорта. Шестнадцатый международный турнир по ушу "Весенний дракон" проходил в Катандзаро (Италия) 4-6 апреля. Сборная Грузия отправилась на соревнования в составе 12 человек. Команды по таолу и саньда завоевали 12 золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. Результаты команды таолу следующие: От сборной по саньда золотые медали завоевали Сандро Кучава, Серго Алпраидзе и Натали Боярко. Грузинские ушуисты приняли участие в турнире при поддержке министерства спорта Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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