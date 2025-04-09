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Грузия завоевала почти два десятка медалей на турнире по ушу в Италии
Грузия завоевала почти два десятка медалей на турнире по ушу в Италии
Sputnik Грузия
Грузинские спортсмены доказали свое преводходство по ушу в Италии 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T19:20+0400
2025-04-09T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Сборная Грузии успешно выступила на международном турнире по ушу таолу и ушу саньдо, проходившем в Италии, завоевав в общей сложности 18 медалей, сообщили в Минспорта. Шестнадцатый международный турнир по ушу "Весенний дракон" проходил в Катандзаро (Италия) 4-6 апреля. Сборная Грузия отправилась на соревнования в составе 12 человек. Команды по таолу и саньда завоевали 12 золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. Результаты команды таолу следующие: От сборной по саньда золотые медали завоевали Сандро Кучава, Серго Алпраидзе и Натали Боярко. Грузинские ушуисты приняли участие в турнире при поддержке министерства спорта Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, италия, тбилиси, восточные единоборства
спорт, грузия, новости, италия, тбилиси, восточные единоборства
Грузия завоевала почти два десятка медалей на турнире по ушу в Италии
Грузинские спортсмены доказали свое преводходство по ушу в Италии
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Сборная Грузии успешно выступила на международном турнире по ушу таолу и ушу саньдо, проходившем в Италии, завоевав в общей сложности 18 медалей, сообщили в Минспорта.
Шестнадцатый международный турнир по ушу "Весенний дракон" проходил в Катандзаро (Италия) 4-6 апреля. Сборная Грузия отправилась на соревнования в составе 12 человек.
Команды по таолу и саньда завоевали 12 золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали.
Результаты команды таолу следующие:
Барбара Гачава – три золота;
Гванца Карчава – два золота, одно серебро;
Николоз Нуцубидзе – два золота, одна бронза;
Мариам Арзиани – одно золото, одно серебро;
Георгий Ониани – одно золото, одно серебро;
Саба Эдилашвили – два серебра.
От сборной по саньда золотые медали завоевали Сандро Кучава, Серго Алпраидзе и Натали Боярко.
Грузинские ушуисты приняли участие в турнире при поддержке министерства спорта Грузии.