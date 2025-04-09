https://sputnik-georgia.ru/20250409/inostrannye-sily-po-prezhnemu-primenyayut-nasilie-i-razzhigayut-nenavist--premer-gruzii-292837709.html

Иностранные силы по-прежнему применяют насилие и разжигают ненависть – премьер Грузии

Иностранные силы по-прежнему применяют насилие и разжигают ненависть – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе считает протестующих напротив здания парламента в Тбилиси частью насильственной группировки, финансируемой из-за рубежа 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T14:26+0400

2025-04-09T14:26+0400

2025-04-09T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Спустя 36 лет после трагедии 9 апреля, иностранные силы по-прежнему применяют насилие на проспекте Руставели, разжигают ненависть, пытаясь искусственно разрушить единство грузин и борясь против идеи свободы, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсети. В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. В знак протеста против политики "Грузинской Мечты" протестующие собрались у мемориала жертв напротив здания парламента в Тбилиси и не позволяют возложить цветы "нежелательным" людям.Именно поэтому сегодня, более чем когда-либо, мы должны отгородиться от любого насилия, победить ненависть и защитить идею свободы, отметил глава грузинского правительства. Однако, как заявил глава грузинского правительства, опыт 9 апреля научил нас, что дни иностранной силы скоротечны, и любовь, и свобода неизбежно возобладают над ненавистью и рабством.Мы думаем, что именно этого ожидают от нас души героев 9 апреля, отдавших свои жизни за идею любви и свободы, подчеркнул глава правительства. В результате разгона митинга 9 апреля 1989 года погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий в Тбилиси Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. Этот день стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, звиад гамсахурдия, политика