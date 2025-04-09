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Кадеты-дзюдоисты из Грузии успешно выступили на Кубке Европы в Чехии

Кадеты-дзюдоисты из Грузии успешно выступили на Кубке Европы в Чехии

Sputnik Грузия

Грузинские дзюдоисты до 17 лет успешно выступили на Кубке Европы 09.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузинские кадеты-дзюдоисты (U-17) завоевали шесть медалей на Кубке Европы в Теплице, сообщили в Минспорта Грузии. Кубок Европы 2025 года прошел в чешском городе Теплице. Кадеты-дзюдоисты из Грузии завоевали на турнире четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Алекси Гулуа (-50 кг), Васил Гамезардашвили (-73 кг), Георгий Мумладзе (-81 кг) и Георгий Зурабашвили (-90 кг) завоевали золотые медали, Элене Курджелия (-70 кг) завоевала серебро, а Нини Дзагания (-70 кг) – бронзу. В Кубке Европы приняли участие команды из 38 стран мира. Самой многочисленной была команда Германии – 112 дзюдоистов. На этой неделе команда кадетов примет участие в Кубке Европы в Тбилиси. Соревнования пройдут на "Тбилиси Арене" 12-13 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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