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Мачарашвили в третий раз завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе
Мачарашвили в третий раз завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе
Sputnik Грузия
Грузинский борец завоевал очередное золото Европы 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T16:18+0400
2025-04-09T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступавший в весовой категории 97 кг, в третий раз завоевал золото чемпионата Европы. Столица Словакии принимает чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми в турнире примут участие борцы вольного стиля. Сборная Грузии по греко-римской борьбе выйдет на соревнования 11 апреля. Вице-чемпион парижской Олимпиады в финале одержал победу со счетом 3:2 над Магомедом Курбановым, выступавшим под нейтральным флагом. На пути к финалу 27-летний Мачарашвили всего за одну минуту 20 секунд одолел венгра Ричарда Вега 10:0. В этот же день другой грузинский борец, Владимир Гамкрелидзе (79 кг), завоевал бронзовую медаль. Он победил испанца Мохаммада Моттагини со счетом 4:1. На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, тбилиси, словакия, бухарест, чемпионат европы по борьбе
спорт, новости, грузия, тбилиси, словакия, бухарест, чемпионат европы по борьбе

Мачарашвили в третий раз завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

16:18 09.04.2025
© Georgian National Olympic CommitteeБорец Гиви Мачарашвили на Олимпиае 2024 в Париже
Борец Гиви Мачарашвили на Олимпиае 2024 в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2025
© Georgian National Olympic Committee
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Грузинский борец завоевал очередное золото Европы
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступавший в весовой категории 97 кг, в третий раз завоевал золото чемпионата Европы.
Столица Словакии принимает чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми в турнире примут участие борцы вольного стиля. Сборная Грузии по греко-римской борьбе выйдет на соревнования 11 апреля.
Вице-чемпион парижской Олимпиады в финале одержал победу со счетом 3:2 над Магомедом Курбановым, выступавшим под нейтральным флагом.
На пути к финалу 27-летний Мачарашвили всего за одну минуту 20 секунд одолел венгра Ричарда Вега 10:0.
В этот же день другой грузинский борец, Владимир Гамкрелидзе (79 кг), завоевал бронзовую медаль. Он победил испанца Мохаммада Моттагини со счетом 4:1.
На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг).
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