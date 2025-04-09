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Мачарашвили в третий раз завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Мачарашвили в третий раз завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Sputnik Грузия

Грузинский борец завоевал очередное золото Европы 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T16:18+0400

2025-04-09T16:18+0400

2025-04-09T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступавший в весовой категории 97 кг, в третий раз завоевал золото чемпионата Европы. Столица Словакии принимает чемпионат Европы по борьбе с 7 по 13 апреля. Первыми в турнире примут участие борцы вольного стиля. Сборная Грузии по греко-римской борьбе выйдет на соревнования 11 апреля. Вице-чемпион парижской Олимпиады в финале одержал победу со счетом 3:2 над Магомедом Курбановым, выступавшим под нейтральным флагом. На пути к финалу 27-летний Мачарашвили всего за одну минуту 20 секунд одолел венгра Ричарда Вега 10:0. В этот же день другой грузинский борец, Владимир Гамкрелидзе (79 кг), завоевал бронзовую медаль. Он победил испанца Мохаммада Моттагини со счетом 4:1. На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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