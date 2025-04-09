https://sputnik-georgia.ru/20250409/ocherednoe-priznanie--luchshim-bortsom-evropy-2024-goda-priznan-geno-petriashvili-292838099.html

Очередное признание – лучшим борцом Европы 2024 года признан Гено Петриашвили

Очередное признание – лучшим борцом Европы 2024 года признан Гено Петриашвили

Sputnik Грузия

Грузинский борец-вольник получил всеобщее признание в Европе за свои достижения 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T18:15+0400

2025-04-09T18:15+0400

2025-04-09T18:15+0400

спорт

новости

грузия

европа

париж

гено петриашвили

иран

таха акгюль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289414319_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8d2832189d429e776ba24ad4c2c26807.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Европейская федерация борьбы назвала грузинского борца-вольника Гено Петриашвили лучшим в Европе по итогам 2024 года. Имя лучшего борца Европы было названо на континентальном первенстве по борьбе, которое проходит в эти дни в Братиславе. Лучшим тренером был признан грузин Георгий Янтбелидзе. Награды Петриашвили и Янтбелидзе получил вице-президент Национальной федерации борьбы Грузии Эдишер Мачаидзе. В 2024 году главным достижением 30-летнего Петриашвили стала золотая медаль Олимпийских игр в Париже. В финале в напряженной борьбе он победил соперника из Ирана Амира Хоссейна Заре (10:9). Помимо Олимпиады, 30-летний Петриашвили в прошлом году стал вице-чемпионом Европы. В финале он проиграл турку Таха Акгюлю, завоевав серебряную медаль. Кроме того, трижды грузинский борец-вольник становился чемпионом мира и дважды был лучшим в Европе. Перед парламентскими выборами 2024 года Петриашвили присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

париж

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, европа, париж, гено петриашвили, иран, таха акгюль