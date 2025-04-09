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Очередное признание – лучшим борцом Европы 2024 года признан Гено Петриашвили
Очередное признание – лучшим борцом Европы 2024 года признан Гено Петриашвили
Sputnik Грузия
Грузинский борец-вольник получил всеобщее признание в Европе за свои достижения 09.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Европейская федерация борьбы назвала грузинского борца-вольника Гено Петриашвили лучшим в Европе по итогам 2024 года. Имя лучшего борца Европы было названо на континентальном первенстве по борьбе, которое проходит в эти дни в Братиславе. Лучшим тренером был признан грузин Георгий Янтбелидзе. Награды Петриашвили и Янтбелидзе получил вице-президент Национальной федерации борьбы Грузии Эдишер Мачаидзе. В 2024 году главным достижением 30-летнего Петриашвили стала золотая медаль Олимпийских игр в Париже. В финале в напряженной борьбе он победил соперника из Ирана Амира Хоссейна Заре (10:9). Помимо Олимпиады, 30-летний Петриашвили в прошлом году стал вице-чемпионом Европы. В финале он проиграл турку Таха Акгюлю, завоевав серебряную медаль. Кроме того, трижды грузинский борец-вольник становился чемпионом мира и дважды был лучшим в Европе. Перед парламентскими выборами 2024 года Петриашвили присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, европа, париж, гено петриашвили, иран, таха акгюль
Очередное признание – лучшим борцом Европы 2024 года признан Гено Петриашвили
Грузинский борец-вольник получил всеобщее признание в Европе за свои достижения
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Европейская федерация борьбы назвала грузинского борца-вольника Гено Петриашвили лучшим в Европе по итогам 2024 года.
Имя лучшего борца Европы было названо на континентальном первенстве по борьбе, которое проходит в эти дни в Братиславе.
Лучшим тренером был признан грузин Георгий Янтбелидзе.
Награды Петриашвили и Янтбелидзе получил вице-президент Национальной федерации борьбы Грузии Эдишер Мачаидзе.
В 2024 году главным достижением 30-летнего Петриашвили стала золотая медаль Олимпийских игр в Париже. В финале в напряженной борьбе он победил соперника из Ирана Амира Хоссейна Заре (10:9).
Помимо Олимпиады, 30-летний Петриашвили в прошлом году стал вице-чемпионом Европы. В финале он проиграл турку Таха Акгюлю, завоевав серебряную медаль.
Кроме того, трижды грузинский борец-вольник становился чемпионом мира и дважды был лучшим в Европе.
Перед парламентскими выборами 2024 года Петриашвили присоединился к правящей партии "Грузинская мечта" и по результатам голосования стал депутатом парламента Грузии.