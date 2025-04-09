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Первая выставка электромобилей в столице Грузии – фото

Первая выставка электромобилей в столице Грузии – фото

Sputnik Грузия

В Тбилиси прошла первая в истории страны выставка электромобилей, где в основном были представлены машины китайского производства и корейской компании KIA... 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T18:07+0400

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Выставка вызвала большой интерес жителей столицы Грузии и гостей Тбилиси.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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