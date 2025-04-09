Первая выставка электромобилей в столице Грузии – фото
Первая выставка электромобилей состоялась в столице Грузии
Первая выставка электромобилей состоялась в столице Грузии
На ней были представлены десятки современных электромобилей
На ней были представлены десятки современных электромобилей
Машины были самого разного класса и вместимости
Машины были самого разного класса и вместимости
В основном на выставке были машины китайского производства, а также корейской компании KIA
В основном на выставке были машины китайского производства, а также корейской компании KIA
Китай продемонстрировал, что стремится со своими новыми электромобилями в сегмент премиум-класса
Китай продемонстрировал, что стремится со своими новыми электромобилями в сегмент премиум-класса
В целом выставка вызвала большой интерес среди жителей Тбилиси
В целом выставка вызвала большой интерес среди жителей Тбилиси
Люди активно интересовались представленными на выставке машинами
Люди активно интересовались представленными на выставке машинами
Такие выставки электромобилей, скорее всего, в Тбилиси станут традицией
Такие выставки электромобилей, скорее всего, в Тбилиси станут традицией
Посетители выставки отмечали, что качество машин соответствует высокому уровню
Посетители выставки отмечали, что качество машин соответствует высокому уровню
Помимо тщательного осмотра можно было проехать на нескольких моделях
Помимо тщательного осмотра можно было проехать на нескольких моделях
Выставка электромобилей заняла самый большой крытый павильон в выставочном комплексе Expo Georgia
Выставка электромобилей заняла самый большой крытый павильон в выставочном комплексе Expo Georgia
Посещение выставки было бесплатным, надо было лишь пройти электронную регистрацию на сайте выставки
Посещение выставки было бесплатным, надо было лишь пройти электронную регистрацию на сайте выставки
Машины KIA вызвали особый интерес посетителей выставки, этот бренд уже давно представлен на грузинском рынке
Машины KIA вызвали особый интерес посетителей выставки, этот бренд уже давно представлен на грузинском рынке
Не меньше интереса было и к новинкам китайского автопрома, которые гости выставки могли тщательно изучить
Не меньше интереса было и к новинкам китайского автопрома, которые гости выставки могли тщательно изучить
Компании-участники выставки также предоставили возможность тест-драйва ряда популярных моделей для всех желающих
Компании-участники выставки также предоставили возможность тест-драйва ряда популярных моделей для всех желающих