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https://sputnik-georgia.ru/20250409/pervaya-vystavka-elektromobiley-v-stolitse-gruzii---foto-292848095.html
Первая выставка электромобилей в столице Грузии – фото
Первая выставка электромобилей в столице Грузии – фото
Sputnik Грузия
В Тбилиси прошла первая в истории страны выставка электромобилей, где в основном были представлены машины китайского производства и корейской компании KIA... 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T18:07+0400
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Выставка вызвала большой интерес жителей столицы Грузии и гостей Тбилиси.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, автомобили, машины, электромобили, технологии, наука, транспорт, транспорт в грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, автомобили, машины, электромобили, технологии, наука, транспорт, транспорт в грузии, фото

Первая выставка электромобилей в столице Грузии – фото

18:07 09.04.2025 (обновлено: 18:46 09.04.2025)
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В Тбилиси прошла первая в истории страны выставка электромобилей, где в основном были представлены машины китайского производства и корейской компании KIA Motors.
Выставка вызвала большой интерес жителей столицы Грузии и гостей Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer

Первая выставка электромобилей состоялась в столице Грузии

Первая выставка электромобилей состоялась в столице Грузии - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Первая выставка электромобилей состоялась в столице Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

На ней были представлены десятки современных электромобилей

На ней были представлены десятки современных электромобилей - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

На ней были представлены десятки современных электромобилей

© photo: Sputnik / Stringer

Машины были самого разного класса и вместимости

Машины были самого разного класса и вместимости - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Машины были самого разного класса и вместимости

© photo: Sputnik / Stringer

В основном на выставке были машины китайского производства, а также корейской компании KIA

В основном на выставке были машины китайского производства, а также корейской компании KIA - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

В основном на выставке были машины китайского производства, а также корейской компании KIA

© video: Sputnik / Stringer

Китай продемонстрировал, что стремится со своими новыми электромобилями в сегмент премиум-класса

Китай продемонстрировал, что стремится со своими новыми электромобилями в сегмент премиум-класса - Sputnik Грузия
5/15
© video: Sputnik / Stringer

Китай продемонстрировал, что стремится со своими новыми электромобилями в сегмент премиум-класса

© photo: Sputnik / Stringer

В целом выставка вызвала большой интерес среди жителей Тбилиси

В целом выставка вызвала большой интерес среди жителей Тбилиси - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

В целом выставка вызвала большой интерес среди жителей Тбилиси

© video: Sputnik / Stringer

Люди активно интересовались представленными на выставке машинами

Люди активно интересовались представленными на выставке машинами - Sputnik Грузия
7/15
© video: Sputnik / Stringer

Люди активно интересовались представленными на выставке машинами

© photo: Sputnik / Stringer

Такие выставки электромобилей, скорее всего, в Тбилиси станут традицией

Такие выставки электромобилей, скорее всего, в Тбилиси станут традицией - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Такие выставки электромобилей, скорее всего, в Тбилиси станут традицией

© photo: Sputnik / Stringer

Посетители выставки отмечали, что качество машин соответствует высокому уровню

Посетители выставки отмечали, что качество машин соответствует высокому уровню - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Посетители выставки отмечали, что качество машин соответствует высокому уровню

© photo: Sputnik / Stringer

Помимо тщательного осмотра можно было проехать на нескольких моделях

Помимо тщательного осмотра можно было проехать на нескольких моделях - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Помимо тщательного осмотра можно было проехать на нескольких моделях

© photo: Sputnik / Stringer

Выставка электромобилей заняла самый большой крытый павильон в выставочном комплексе Expo Georgia

Выставка электромобилей заняла самый большой крытый павильон в выставочном комплексе Expo Georgia - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Выставка электромобилей заняла самый большой крытый павильон в выставочном комплексе Expo Georgia

© photo: Sputnik / Stringer

Посещение выставки было бесплатным, надо было лишь пройти электронную регистрацию на сайте выставки

Посещение выставки было бесплатным, надо было лишь пройти электронную регистрацию на сайте выставки - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Посещение выставки было бесплатным, надо было лишь пройти электронную регистрацию на сайте выставки

© photo: Sputnik / Stringer

Машины KIA вызвали особый интерес посетителей выставки, этот бренд уже давно представлен на грузинском рынке

Машины KIA вызвали особый интерес посетителей выставки, этот бренд уже давно представлен на грузинском рынке - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Машины KIA вызвали особый интерес посетителей выставки, этот бренд уже давно представлен на грузинском рынке

© photo: Sputnik / Stringer

Не меньше интереса было и к новинкам китайского автопрома, которые гости выставки могли тщательно изучить

Не меньше интереса было и к новинкам китайского автопрома, которые гости выставки могли тщательно изучить - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Не меньше интереса было и к новинкам китайского автопрома, которые гости выставки могли тщательно изучить

© video: Sputnik / Stringer

Компании-участники выставки также предоставили возможность тест-драйва ряда популярных моделей для всех желающих

Компании-участники выставки также предоставили возможность тест-драйва ряда популярных моделей для всех желающих - Sputnik Грузия
15/15
© video: Sputnik / Stringer

Компании-участники выставки также предоставили возможность тест-драйва ряда популярных моделей для всех желающих

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