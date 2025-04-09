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Признание грузинских водительских прав в Греции важно для граждан – глава МИД

Признание грузинских водительских прав в Греции важно для граждан – глава МИД

Sputnik Грузия

Греция стала третьей страной-членом Евросоюза, подписавшей аналогичное соглашение с Грузией 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T16:45+0400

2025-04-09T16:45+0400

2025-04-09T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Благодаря соглашению о взаимном признании водительских удостоверений между Грузией и Грецией граждане Грузии смогут без сдачи экзаменов обменять свои водительские права, что при желании упростит им возможность трудоустроиться в Греции, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Парламент Греции одобрил соглашение "О взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями между Грузией и Греческой Республикой 8 апреля 2025 года. Греция стала третьей страной-членом Евросоюза, подписавшей аналогичное соглашение с Грузией. Как отметила министр, в сотрудничестве двух стран важна позитивная повестка дня, и это решение греческого парламента еще раз демонстрирует актуальные вопросы в отношениях между Грузией и Грецией. "Конечно, для отношений между двумя странами важно принятие позитивных решений по различным вопросам", – отметила Бочоришвили. Как заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Греции Леван Беридзе, ратификация данного соглашения парламентом Греции ещё раз подтверждает высокий уровень активного сотрудничества и тесных связей между двумя странами. По информации МИД Грузии, соглашение было подписано 26 сентября 2024 года в Афинах между правительствами Грузии и Греции. После завершения внутренних госпроцедур, высший законодательный орган Греции ратифицировал это соглашение. Оно вступит в силу после того, как информация о ратификации будет официально передана грузинской стороне. Грузия и Греция установили дипломатические отношения 20 апреля 1992 года. Страны сотрудничают в сферах здравоохранения, туризма, экономики, культуры, образования и науки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мака бочоришвили, греция, афины, тбилиси, новости, политика, грузия, водительские права