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Признание грузинских водительских прав в Греции важно для граждан – глава МИД
Признание грузинских водительских прав в Греции важно для граждан – глава МИД
Sputnik Грузия
Греция стала третьей страной-членом Евросоюза, подписавшей аналогичное соглашение с Грузией 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T16:45+0400
2025-04-09T16:45+0400
2025-04-09T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Благодаря соглашению о взаимном признании водительских удостоверений между Грузией и Грецией граждане Грузии смогут без сдачи экзаменов обменять свои водительские права, что при желании упростит им возможность трудоустроиться в Греции, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Парламент Греции одобрил соглашение "О взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями между Грузией и Греческой Республикой 8 апреля 2025 года. Греция стала третьей страной-членом Евросоюза, подписавшей аналогичное соглашение с Грузией. Как отметила министр, в сотрудничестве двух стран важна позитивная повестка дня, и это решение греческого парламента еще раз демонстрирует актуальные вопросы в отношениях между Грузией и Грецией. "Конечно, для отношений между двумя странами важно принятие позитивных решений по различным вопросам", – отметила Бочоришвили. Как заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Греции Леван Беридзе, ратификация данного соглашения парламентом Греции ещё раз подтверждает высокий уровень активного сотрудничества и тесных связей между двумя странами. По информации МИД Грузии, соглашение было подписано 26 сентября 2024 года в Афинах между правительствами Грузии и Греции. После завершения внутренних госпроцедур, высший законодательный орган Греции ратифицировал это соглашение. Оно вступит в силу после того, как информация о ратификации будет официально передана грузинской стороне. Грузия и Греция установили дипломатические отношения 20 апреля 1992 года. Страны сотрудничают в сферах здравоохранения, туризма, экономики, культуры, образования и науки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мака бочоришвили, греция, афины, тбилиси, новости, политика, грузия, водительские права
мака бочоришвили, греция, афины, тбилиси, новости, политика, грузия, водительские права
Признание грузинских водительских прав в Греции важно для граждан – глава МИД
16:45 09.04.2025 (обновлено: 17:27 09.04.2025)
Греция стала третьей страной-членом Евросоюза, подписавшей аналогичное соглашение с Грузией
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Благодаря соглашению о взаимном признании водительских удостоверений между Грузией и Грецией граждане Грузии смогут без сдачи экзаменов обменять свои водительские права, что при желании упростит им возможность трудоустроиться в Греции, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.
Парламент Греции одобрил соглашение "О взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями между Грузией и Греческой Республикой 8 апреля 2025 года. Греция стала третьей страной-членом Евросоюза, подписавшей аналогичное соглашение с Грузией.
"Решение греческого парламента о признании водительских прав, конечно, очень важно, прежде всего, для граждан Грузии, которые находятся и работают в Греции. Без каких-либо экзаменов у граждан Грузии будет возможность обменять водительские права, и в какой-то степени это будет содействовать их трудоустройству, если у них возникнет такой интерес в Греции", – сказала Бочоришвили.
Как отметила министр, в сотрудничестве двух стран важна позитивная повестка дня, и это решение греческого парламента еще раз демонстрирует актуальные вопросы в отношениях между Грузией и Грецией.
"Конечно, для отношений между двумя странами важно принятие позитивных решений по различным вопросам", – отметила Бочоришвили.
Как заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Греции Леван Беридзе, ратификация данного соглашения парламентом Греции ещё раз подтверждает высокий уровень активного сотрудничества и тесных связей между двумя странами.
"В соответствии с данным соглашением и на основании взаимного признания владельцы действующих водительских удостоверений, выданных сторонами, смогут обменять их на равнозначные удостоверения в государстве, в котором они имеют законное место жительства – без сдачи теоретического или практического экзамена. Это, в свою очередь, будет способствовать их лучшей интеграции в местное общество", – отметил посол.
По информации МИД Грузии, соглашение было подписано 26 сентября 2024 года в Афинах между правительствами Грузии и Греции. После завершения внутренних госпроцедур, высший законодательный орган Греции ратифицировал это соглашение. Оно вступит в силу после того, как информация о ратификации будет официально передана грузинской стороне.
Грузия и Греция установили дипломатические отношения 20 апреля 1992 года. Страны сотрудничают в сферах здравоохранения, туризма, экономики, культуры, образования и науки.