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Трагическая дата в новейшей истории Грузии – президент о 9 Апреля

Трагическая дата в новейшей истории Грузии – президент о 9 Апреля

Sputnik Грузия

В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T11:30+0400

2025-04-09T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Девятое апреля – трагическая дата в новейшей истории Грузии, но дата, которой можно гордиться, ведь десятки тысяч граждан объединились, чтобы защитить независимость страны, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили на своей странице в соцсети. В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. С момента трагических событий 9 апреля 1989 года прошло более трех десятилетий, однако, как отметил президент, каждый из нас всегда вспоминает этот день с большой душевной болью и в то же время с гордостью. "Значение этого дня неизмеримо. 9 апреля сделало движение Грузии к независимости необратимым! Мы бесконечно благодарны тем, кто 9 апреля бесстрашно стоял на страже свободы Грузии и пожертвовал своими жизнями ради независимости своей родины. Мы никогда не забудем их память", – отметил он. День национального единения отмечают в Грузии>>По словам президента, героизм этих людей останется в истории нашей страны, как гордый пример самоотверженности для будущих поколений.В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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