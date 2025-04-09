https://sputnik-georgia.ru/20250409/tragicheskaya-data-v-noveyshey-istorii-gruzii--prezident-o-9-aprelya-292836053.html
Трагическая дата в новейшей истории Грузии – президент о 9 Апреля
Трагическая дата в новейшей истории Грузии – президент о 9 Апреля
Sputnik Грузия
В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T11:30+0400
2025-04-09T11:30+0400
2025-04-09T12:55+0400
грузия
новости
михаил кавелашвили
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1f/291955624_0:100:2048:1252_1920x0_80_0_0_41957e423141d9ca1f7c124fd8041a71.jpg
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Девятое апреля – трагическая дата в новейшей истории Грузии, но дата, которой можно гордиться, ведь десятки тысяч граждан объединились, чтобы защитить независимость страны, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили на своей странице в соцсети. В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. С момента трагических событий 9 апреля 1989 года прошло более трех десятилетий, однако, как отметил президент, каждый из нас всегда вспоминает этот день с большой душевной болью и в то же время с гордостью. "Значение этого дня неизмеримо. 9 апреля сделало движение Грузии к независимости необратимым! Мы бесконечно благодарны тем, кто 9 апреля бесстрашно стоял на страже свободы Грузии и пожертвовал своими жизнями ради независимости своей родины. Мы никогда не забудем их память", – отметил он. День национального единения отмечают в Грузии>>По словам президента, героизм этих людей останется в истории нашей страны, как гордый пример самоотверженности для будущих поколений.В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1f/291955624_123:0:1926:1352_1920x0_80_0_0_21092e534bcb21a48b36f5f918324cff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, михаил кавелашвили, общество
грузия, новости, михаил кавелашвили, общество
Трагическая дата в новейшей истории Грузии – президент о 9 Апреля
11:30 09.04.2025 (обновлено: 12:55 09.04.2025)
В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Девятое апреля – трагическая дата в новейшей истории Грузии, но дата, которой можно гордиться, ведь десятки тысяч граждан объединились, чтобы защитить независимость страны, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили на своей странице в соцсети.
В Грузии 9 апреля отмечают День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
"Девятое апреля – трагическая дата в новейшей истории нашей страны и в то же время дата, которой следует гордиться. Это день победы свободы, когда десятки тысяч грузин объединились, чтобы защитить самое дорогое – независимость страны", – написал Кавелашвили.
С момента трагических событий 9 апреля 1989 года прошло более трех десятилетий, однако, как отметил президент, каждый из нас всегда вспоминает этот день с большой душевной болью и в то же время с гордостью.
"Значение этого дня неизмеримо. 9 апреля сделало движение Грузии к независимости необратимым! Мы бесконечно благодарны тем, кто 9 апреля бесстрашно стоял на страже свободы Грузии и пожертвовал своими жизнями ради независимости своей родины. Мы никогда не забудем их память", – отметил он.
По словам президента, героизм этих людей останется в истории нашей страны, как гордый пример самоотверженности для будущих поколений.
"Долг каждого из нас – защищать и беречь свободу Грузии, завоеванную ценой крови наших соотечественников, и продолжать идти по пути укрепления суверенитета! Слава героям! Спасибо вам за свободу!" – написал президент.
В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.
День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.
Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.