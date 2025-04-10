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АБР обновил прогноз роста экономики Грузии
АБР обновил прогноз роста экономики Грузии
Sputnik Грузия
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров 10.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-10T09:01+0400
2025-04-10T09:01+0400
2025-04-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует снижение темпов экономического роста Грузии в 2025 году до 6%, говорится в апрельском отчете международного финансового института. По прогнозу АБР, экономический рост достигнет 6% в 2025 и опустится до 5% в 2026 году из-за сокращения числа российских мигрантов и внутренних денежных переводов. По мнению аналитиков, в 2024 году рост потребления и чистого экспорта компенсировал небольшое снижение инвестиций, а относительно неизменные цены на продукты питания и снижение цен на другие товары привели к снижению инфляции ниже 2%. В то же время аналитики Азиатского банка развития прогнозируют уровень инфляции в Грузии до 4% в 2025 году, а после – снижение до целевого уровня в 3%.По их мнению, уровень инфляции может быть выше, если приток иностранного финансирования, включая помощь в целях развития, значительно сократится и приведет к дальнейшему снижению курса лари. "Значительный рост мировых цен на сырьевые товары, особенно на продовольствие, может спровоцировать рост инфляции", – говорится в отчете. Ожидается, что в среднесрочной перспективе бюджетная политика в целом останется неизменной. Дефицит бюджета, по прогнозам, немного увеличится – до 2,5% ВВП в 2025 году и 2,6% в 2026 году, но останется значительно ниже 3%. Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр)
экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр)
АБР обновил прогноз роста экономики Грузии
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует снижение темпов экономического роста Грузии в 2025 году до 6%, говорится в апрельском отчете международного финансового института.
По прогнозу АБР, экономический рост достигнет 6% в 2025 и опустится до 5% в 2026 году из-за сокращения числа российских мигрантов и внутренних денежных переводов.
"Ожидается, что рост замедлится в 2025 и 2026 годах из-за более медленного расширения в сфере услуг, в то время как инфляция, по прогнозам, немного ускорится из-за более высоких цен на импорт", – говорится в отчете.
По мнению аналитиков, в 2024 году рост потребления и чистого экспорта компенсировал небольшое снижение инвестиций, а относительно неизменные цены на продукты питания и снижение цен на другие товары привели к снижению инфляции ниже 2%.
В то же время аналитики Азиатского банка развития прогнозируют уровень инфляции в Грузии до 4% в 2025 году, а после – снижение до целевого уровня в 3%.
"Эти прогнозы предполагают отсутствие скачков цен на нефть или каких-либо сбоев в цепочке поставок из-за региональных конфликтов. Прогнозируется, что рост денежной массы в целом замедлится до 13,0% в 2025 году и 13,5% в 2026 году, поскольку рост кредитования замедлится", – отмечают аналитики.
По их мнению, уровень инфляции может быть выше, если приток иностранного финансирования, включая помощь в целях развития, значительно сократится и приведет к дальнейшему снижению курса лари.
"Значительный рост мировых цен на сырьевые товары, особенно на продовольствие, может спровоцировать рост инфляции", – говорится в отчете.
Ожидается, что в среднесрочной перспективе бюджетная политика в целом останется неизменной. Дефицит бюджета, по прогнозам, немного увеличится – до 2,5% ВВП в 2025 году и 2,6% в 2026 году, но останется значительно ниже 3%.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов.
Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.
Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.