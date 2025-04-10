https://sputnik-georgia.ru/20250410/eto-nespravedlivo--glava-mid-gruzii-otreagirovala-na-rezolyutsiyu-pase-292860574.html
Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ
Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ
Sputnik Грузия
В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы 10.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-10T20:38+0400
2025-04-10T20:38+0400
2025-04-10T20:50+0400
политика
грузия
новости
мака бочоришвили
ираклий кобахидзе
пасе
совет европы
венецианская комиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291387748_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d2669eb924233245c484b521023eff62.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Резолюция, принятая ПАСЕ по ситуации в Грузии, является продолжением несправедливого отношения к стране, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 10 апреля, 89 голосами против трех и при пяти воздержавшихся приняла резолюцию под названием "Ситуация в Грузии и последующие действия в отношении резолюции "О существенном оспаривании пока еще не ратифицированных полномочий грузинской парламентской делегации", в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии. Министр отметила, что это стало причиной отказа грузинской делегации продолжать работу в ПАСЕ, и Грузия вернется к работе только на своих условиях. "Когда речь идет о возвращении грузинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, важно видеть справедливые подходы, а не те двойные стандарты, которые в последнее время применялись в отношении Грузии в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы", – заявила Бочоришвили. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи. Что написано в резолюцииПАСЕ глубоко сожалеет, что, несмотря на решение о ратификации полномочий делегации Грузии, все ее члены вышли из делегации и отказались от диалога, в результате чего в настоящее время делегация Грузии не представлена в Ассамблее. По мнению Ассамблеи, участие ратифицированной делегации в ее работе и процедурах мониторинга является не выбором, а обязательством. В частности Ассамблея выражает встревоженность по поводу принятых изменений в Избирательный кодекс, которые, согласно Венецианской комиссии, могут привести к дальнейшему укреплению позиции правящей партии, не способствуют поощрению политического плюрализма и подрывают принцип равного избирательного права. В соответствии с этим заключением, Ассамблея призывает власти отменить эти поправки. Ассамблея призывает власти Грузии незамедлительно отменить эти поправки, восстановить условия для подлинно демократических выборов. Кроме того, ПАСЕ встревожено задержаниями на акциях протеста и "злоупотреблением правовыми процессами против демонстрантов, журналистов и гражданских лидеров в целях мести". В этом контексте ассамблея обеспокоена начатым уголовным расследованием в отношении нескольких грузинских фондов солидарности и замораживанием их активов. Ассамблея вновь призывает к немедленному освобождению всех задержанных демонстрантов Ассамблея выражает обеспокоенность недавно принятыми изменениями в Кодексе об административных правонарушениях, которые негативно влияют на права свободы собраний и выражения мнений. Также ПАСЕ обеспокоено изменениями в законодательстве о СМИ, которые запрещают медиаорганизациям, включая онлайн-медиа, получать прямое или косвенное иностранное финансирование (кроме коммерческой рекламы, размещения продукции и подобной деятельности) и значительно расширяют полномочия Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Ассамблея глубоко встревожена принятием парламентом Грузии "Закона о регистрации иностранных агентов". "Этот закон преследует те же цели, что и оспариваемый закон о прозрачности иностранного влияния, устанавливает уголовную ответственность за несоблюдение и окажет серьезное влияние на гражданское общество в Грузии", – отмечено в документе. ПАСЕ о следственной комиссииАссамблея осуждает решение правящего большинства создать парламентскую следственную комиссию с широкими полномочиями для "изучения деятельности режима "Единого национального движения" (ЕНД) и его политических представителей в 2003-2012 годах", которое впоследствии было расширено и охватывает период с 2013 года по настоящее время. В этом контексте ПАСЕ особенно глубоко обеспокоена заявленным намерением правящей партии запретить "коллективное ЕНД" и введением законодательства, запрещающего любых преемников этих партий. "Фактический запрет демократической оппозиции в Грузии будет грубым нарушением обязательств членства Грузии, предусмотренных уставом Совета Европы", – отмечается в документе. ПАСЕ отмечает, что даже угроза углубляет политический раскол в стране и препятствует разрешению текущего кризиса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291387748_52:0:961:682_1920x0_80_0_0_d485e51af441b2208dea59d847df514b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, пасе, совет европы, венецианская комиссия
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, пасе, совет европы, венецианская комиссия
Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ
20:38 10.04.2025 (обновлено: 20:50 10.04.2025)
В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Резолюция, принятая ПАСЕ по ситуации в Грузии, является продолжением несправедливого отношения к стране, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 10 апреля, 89 голосами против трех и при пяти воздержавшихся приняла резолюцию под названием "Ситуация в Грузии и последующие действия в отношении резолюции "О существенном оспаривании пока еще не ратифицированных полномочий грузинской парламентской делегации", в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.
"Эта резолюция также является своего рода повторением той резолюции, которая была принята в январе, и фактически является продолжением того процесса, который связан именно с несправедливыми подходами к Грузии", – сказала Бочоришвили.
Министр отметила, что это стало причиной отказа грузинской делегации продолжать работу в ПАСЕ, и Грузия вернется к работе только на своих условиях.
"Когда речь идет о возвращении грузинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, важно видеть справедливые подходы, а не те двойные стандарты, которые в последнее время применялись в отношении Грузии в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы", – заявила Бочоришвили.
ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ.
Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству.
В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи.
ПАСЕ глубоко сожалеет, что, несмотря на решение о ратификации полномочий делегации Грузии, все ее члены вышли из делегации и отказались от диалога, в результате чего в настоящее время делегация Грузии не представлена в Ассамблее.
По мнению Ассамблеи, участие ратифицированной делегации в ее работе и процедурах мониторинга является не выбором, а обязательством.
Также ПАСЕ отмечает ухудшение положения в стране по всем направлениям, в которых Грузию призывали исправить ситуацию, отмечая, что, если проблемы не будут исправлены, ратификация полномочий грузинской делегации в будущем будет невозможна.
В частности Ассамблея выражает встревоженность по поводу принятых изменений в Избирательный кодекс, которые, согласно Венецианской комиссии, могут привести к дальнейшему укреплению позиции правящей партии, не способствуют поощрению политического плюрализма и подрывают принцип равного избирательного права.
В соответствии с этим заключением, Ассамблея призывает власти отменить эти поправки.
Кроме того ПАСЕ обеспокоена также поправками в Регламент парламента Грузии , которые уменьшают большинство, необходимое для назначения членов Центральной избирательной комиссии и отменяют правовые требования о проведении консультаций с организациями гражданского общества в процессе назначения .
Ассамблея призывает власти Грузии незамедлительно отменить эти поправки, восстановить условия для подлинно демократических выборов.
Кроме того, ПАСЕ встревожено задержаниями на акциях протеста и "злоупотреблением правовыми процессами против демонстрантов, журналистов и гражданских лидеров в целях мести".
В этом контексте ассамблея обеспокоена начатым уголовным расследованием в отношении нескольких грузинских фондов солидарности и замораживанием их активов.
Ассамблея вновь призывает к немедленному освобождению всех задержанных демонстрантов
"Несмотря на то что Ассамблея отмечает снижение случаев жестокости со стороны полиции во время демонстраций, она по-прежнему обеспокоена тем, что эти нарушения до сих пор эффективно не расследованы, что создает атмосферу безнаказанности", – говорится в документе.
Ассамблея выражает обеспокоенность недавно принятыми изменениями в Кодексе об административных правонарушениях, которые негативно влияют на права свободы собраний и выражения мнений.
Также ПАСЕ обеспокоено изменениями в законодательстве о СМИ, которые запрещают медиаорганизациям, включая онлайн-медиа, получать прямое или косвенное иностранное финансирование (кроме коммерческой рекламы, размещения продукции и подобной деятельности) и значительно расширяют полномочия Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.
Ассамблея глубоко встревожена принятием парламентом Грузии "Закона о регистрации иностранных агентов". "Этот закон преследует те же цели, что и оспариваемый закон о прозрачности иностранного влияния, устанавливает уголовную ответственность за несоблюдение и окажет серьезное влияние на гражданское общество в Грузии", – отмечено в документе.
ПАСЕ о следственной комиссии
Ассамблея осуждает решение правящего большинства создать парламентскую следственную комиссию с широкими полномочиями для "изучения деятельности режима "Единого национального движения" (ЕНД) и его политических представителей в 2003-2012 годах", которое впоследствии было расширено и охватывает период с 2013 года по настоящее время.
"ПАСЕ обеспокоена тем, что уголовному преследованию подвергаются бывшие члены "Национального движения", а также другие лица, в том числе представители других оппозиционных партий и гражданского общества, которые отказались явиться перед этой комиссией", – отмечено в документе.
В этом контексте ПАСЕ особенно глубоко обеспокоена заявленным намерением правящей партии запретить "коллективное ЕНД" и введением законодательства, запрещающего любых преемников этих партий.
"Фактический запрет демократической оппозиции в Грузии будет грубым нарушением обязательств членства Грузии, предусмотренных уставом Совета Европы", – отмечается в документе.
ПАСЕ отмечает, что даже угроза углубляет политический раскол в стране и препятствует разрешению текущего кризиса.