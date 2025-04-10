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Исполнители из Грузии примут участие в финале конкурса "Солдатский конверт"
Исполнители из Грузии примут участие в финале конкурса "Солдатский конверт"
Sputnik Грузия
По итогам работы экспертной комиссии были отобраны 13 солистов и 13 ансамблей из 5 зарубежных стран 10.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-10T23:48+0400
2025-04-10T23:48+0400
2025-04-11T00:23+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские исполнители примут участие в финале XXXII Международного фестиваля-конкурса патриотической песни "Солдатский конверт", который традиционно пройдет в столице Ставропольского края с 3 по 6 мая и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили организаторы мероприятия. В этом году масштабный отборочный этап конкурса собрал более 800 заявок от талантливых исполнителей из регионов России и зарубежных стран, в том числе Грузии, Узбекистана, Казахстана, Армении и Беларуси.Председателем жюри XXXII Международного фестиваля-конкурса патриотической песни "Солдатский конверт - 2025" является народный артист России Лев Лещенко. По итогам работы экспертной комиссии были отобраны 13 солистов и 13 ансамблей из 5 зарубежных стран, а также из 15 регионов Российской Федерации. Программа финала в 2025 году стартует 3 мая со знакомства с фестивальной столицей России: экскурсионной части по городу Ставрополю, поздравительного посещения участниками ветеранов Великой Отечественной войны. Гала-концерт, торжественная церемония закрытия и награждение победителей запланированы на 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, россия, культура, 80 лет победы в великой отечественной войне
новости, грузия, россия, культура, 80 лет победы в великой отечественной войне
Исполнители из Грузии примут участие в финале конкурса "Солдатский конверт"
23:48 10.04.2025 (обновлено: 00:23 11.04.2025)
По итогам работы экспертной комиссии были отобраны 13 солистов и 13 ансамблей из 5 зарубежных стран
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские исполнители примут участие в финале XXXII Международного фестиваля-конкурса патриотической песни "Солдатский конверт", который традиционно пройдет в столице Ставропольского края с 3 по 6 мая и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили организаторы мероприятия.
В этом году масштабный отборочный этап конкурса собрал более 800 заявок от талантливых исполнителей из регионов России и зарубежных стран, в том числе Грузии, Узбекистана, Казахстана, Армении и Беларуси.
Председателем жюри XXXII Международного фестиваля-конкурса патриотической песни "Солдатский конверт - 2025" является народный артист России Лев Лещенко.
"В этих песнях есть все. И наши конкурсанты подошли ко всему достаточно профессионально. Это творческий фестиваль и здесь должна быть многожанровость. В этих песнях – настоящие чувства", – отметил Лещенко.
По итогам работы экспертной комиссии были отобраны 13 солистов и 13 ансамблей из 5 зарубежных стран, а также из 15 регионов Российской Федерации.
"В этом году зрителей ждет захватывающее музыкальное путешествие: от проникновенных классических композиций и душевных народных песен до энергичных современных жанров. "Солдатский конверт - 2025" станет настоящим праздником разнообразия музыкальных стилей и направлений, где традиционная лирика встретится с современным звучанием", – рассказали организаторы.
Программа финала в 2025 году стартует 3 мая со знакомства с фестивальной столицей России: экскурсионной части по городу Ставрополю, поздравительного посещения участниками ветеранов Великой Отечественной войны.
Гала-концерт, торжественная церемония закрытия и награждение победителей запланированы на 6 мая.