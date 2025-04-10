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Кварацхелия стал первым грузином, забившим гол в 1/4 финала Лиги чемпионов

Кварацхелия стал первым грузином, забившим гол в 1/4 финала Лиги чемпионов

Sputnik Грузия

В матче с "Астон Вилла" Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T14:59+0400

2025-04-10T14:59+0400

2025-04-10T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, который забил гол в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА в матче против "Астон Виллы".Кварацхелия забил потрясающий гол в ближнюю девятку на 49-й минуте лучшему вратарю мира аргентинцу Эмилиано Мартинесу. Гол вингера вывел "Пари Сен-Жермен" вперед, а сам Кварацхелия стал лучшим игроком матча против "Астон Виллы"."В этом голе было все: высочайший класс, индивидуальное мастерство и наглядный пример, как нужно замедлять и контролировать темп игры, когда нападающий входит в штрафную. Все его действия имели четкую цель и отличались высоким качеством – как с мячом, так и без него", – написали в отчете технические наблюдатели УЕФА.Аналогичное решение приняли два аналитических портала – Whoscored и Sofascore. Первый поставил грузинской звезде 8,8 балла, а второй – 8,7 балла, и оба назвали его лучшим игроком матча.Парижане в итоге одержали победу со счетом 3:1. "ПСЖ" обыграл уже третий английский клуб в этом розыгрыше. Ранее французы одолели "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".Ответный матч состоится 15 апреля в Бирмингеме. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух матчей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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