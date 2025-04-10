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НАТО тревожат новые авианосцы России

НАТО тревожат новые авианосцы России

Sputnik Грузия

Москва никому не позволит ослабить российские позиции в Черном море. Даже в условиях специальной военной операции Черноморский флот России постоянно... 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T12:00+0400

2025-04-10T12:00+0400

2025-04-10T12:00+0400

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На Западе растут панические настроения, ведь русские в Крыму ускоренно строят два огромных и очень опасных универсальных десантных корабля (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Якобы на смену тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов".За керченским заводом "Залив" постоянно присматривают разведывательные космические аппараты США и НАТО, спутниковые снимки регулярно публикуются в специализированных изданиях.Корпуса кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" на Западе сравнивают с авианосцами класса "Америка" ВМС США, французским атомным авианосцем "Шарль де Голль". Американские специалисты считают, что российский УДК проекта 23900 "может стать крупнейшим в мире ударным авианосцем – тяжелее большинства авианосцев, включая самый тяжелый в континентальной Европе 40 000-тонный Charles De Gaulle и самый тяжелый в Японии 27 000-тонный Izumo".Два универсальных десантных корабля проекта 23900 водоизмещением 40 000 тонн заложены в Керчи 20 июля 2020 года на судостроительном заводе "Залив" (расположен в восьми километрах от Крымского моста). И действительно, российский УДК превосходит французский вертолетоносец Mistral по всем параметрам: корабль способен действовать в любом районе Мирового океана – на удалении 6000 морских миль от родных берегов, нести на борту около 20 разведывательно-ударных вертолетов Ка-27, Ка-65 "Минога", десантные суда, а также беспилотные летательные аппараты.Проект 23900 считается самой амбициозной программой строительства надводных кораблей ВМФ России за весь постсоветский период.Большому кораблю – большое будущееКрымская верфь добилась заметного (даже из космоса) прогресса в строительстве авианесущих УДК. Успех особенно значим на фоне СВО.Заметим, что ракетные удары ВСУ (с поддержкой НАТО) по заводу "Залив" оказались безрезультатными. Как и введенные правительством США и Евросоюзом санкции против "Залива". После возвращения Крыма в Россию завод получил заказы на строительство 22 кораблей и судов ВМФ, работы – на много лет вперед.Сухой док позволяет строить на керченском заводе корабли и суда длиной до 350 метров и шириной до 58 метров, водоизмещением до 300 тысяч тонн, два-три корпуса одновременно. По плану первым выйдет в море УДК "Иван Рогов".С началом спецоперации у кого-то могло сложиться впечатление, что программы финансирования и строительства крупных надводных кораблей ВМФ России отошли на второй план (приоритет – перевооружение сухопутных войск и ВКС). Очевидная реальность в виде растущих исполинов УДК вгоняет противника в отчаяние.Издание The War Zone на днях опубликовало спутниковые снимки Maxar Technologies, на которых американские специалисты рассмотрели в корпусе одного из кораблей проекта 23900 "два больших прямоугольных зазора, которые могут быть предназначены для лифтов перемещения самолетов и другого имущества между полетной палубой и подпалубными ангарами". У страха глаза велики. И все же стремительное технологическое лидерство российской "оборонки" обещает Пентагону и НАТО в ближайшие годы немало "открытий чудных".Ранее TWZ сообщил, что два новых больших УДК дадут российскому флоту важное усиление возможностей в нескольких областях: "Десантный корабль гораздо более гибок, даже без обычных самолетов.Ожидается, что проект 23900 сможет принять на борт шесть десантных судов для транспортировки около 75 единиц бронетехники, 900 военнослужащих и вспомогательного оборудования на плацдарм во время десантной операции, а также подойдет в качестве флагманов для прибрежных операций или для плавучих госпиталей.С некоторыми модификациями или с индивидуальной авиагруппой на борту эти военные корабли также могут выполнять функции противолодочной или минной войны. Кроме того, десантные суда такого типа не раз доказывали свою ценность в небоевых сценариях, включая операции ликвидации последствий стихийных бедствий".Россия планирует продолжать строительство (серию) авианосных УДК проекта 23900, решение будет принято по результатам "практики применения". И речь идет о применении во всех широтах, включая арктические.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, в мире, аналитика, москва, крым, сша, шарль де голль, нато, вкс