https://sputnik-georgia.ru/20250410/o-chem-dogovarivayutsya-rossiya-i-ssha-v-stambule---kommentariy-kremlya-292857880.html
О чем договариваются Россия и США в Стамбуле – комментарий Кремля
О чем договариваются Россия и США в Стамбуле – комментарий Кремля
Sputnik Грузия
Тема украинского урегулирования на этих переговорах не затрагивается, подчеркнул пресс-секретари президента РФ 10.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-10T16:48+0400
2025-04-10T16:48+0400
2025-04-10T17:44+0400
россия
в мире
политика
сша
стамбул
дмитрий песков
госдепартамент сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284701569_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_68bfd3179f0d8c7c452a5970936d8614.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИД и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры российской и американской делегаций начались в Стамбуле в четверг, они проходят в здании российского генерального консульства. Россию представляет посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.Он особо подчеркнул, что тема украинского урегулирования на этих переговорах не затрагивается.Отвечая на уточняющий вопрос о наличии временных рамок у этих переговоров, Песков заявил, что таковых нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
стамбул
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284701569_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_7c102f9565d44ef7e487e0690b76f75b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, сша, стамбул, дмитрий песков, госдепартамент сша
россия, в мире, политика, сша, стамбул, дмитрий песков, госдепартамент сша
О чем договариваются Россия и США в Стамбуле – комментарий Кремля
16:48 10.04.2025 (обновлено: 17:44 10.04.2025)
Тема украинского урегулирования на этих переговорах не затрагивается, подчеркнул пресс-секретари президента РФ
ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИД и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры российской и американской делегаций начались в Стамбуле в четверг, они проходят в здании российского генерального консульства. Россию представляет посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
"Это переговоры по линии МИД и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", – сообщил Песков.
Он особо подчеркнул, что тема украинского урегулирования на этих переговорах не затрагивается.
Отвечая на уточняющий вопрос о наличии временных рамок у этих переговоров, Песков заявил, что таковых нет.