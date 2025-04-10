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О чем договариваются Россия и США в Стамбуле – комментарий Кремля

О чем договариваются Россия и США в Стамбуле – комментарий Кремля

Sputnik Грузия

Тема украинского урегулирования на этих переговорах не затрагивается, подчеркнул пресс-секретари президента РФ 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T16:48+0400

2025-04-10T16:48+0400

2025-04-10T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Переговоры РФ и США в Стамбуле по линии МИД и Госдепартамента касаются исключительно нормализации дипломатических отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры российской и американской делегаций начались в Стамбуле в четверг, они проходят в здании российского генерального консульства. Россию представляет посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.Он особо подчеркнул, что тема украинского урегулирования на этих переговорах не затрагивается.Отвечая на уточняющий вопрос о наличии временных рамок у этих переговоров, Песков заявил, что таковых нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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