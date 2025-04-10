https://sputnik-georgia.ru/20250410/premer-gruzii-primet-uchastie-v-antaliyskom-diplomaticheskom-forume-292860202.html

Премьер Грузии примет участие в Анталийском дипломатическом форуме

Премьер Грузии примет участие в Анталийском дипломатическом форуме

Sputnik Грузия

Основная тема форума 2025 года – "Восстановление дипломатии во фрагментированном мире" 10.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Анталийском дипломатическом форуме в Турции, который пройдет 11-13 апреля. Основная тема форума 2025 года – "Восстановление дипломатии во фрагментированном мире". Форум проводится уже в четвертый раз. Первый Анталийский дипломатический форум состоялся в 2021 году. Кобахидзе примет участие в Анталийском дипломатическом форуме вместе с министром иностранных дел Макой Бочоришвили. Мировые лидеры, политики, ученые, бизнесмены, представители СМИ и гражданского общества, собравшиеся на Дипломатическом форуме в Анталии, обсудят проблемы, с которыми сталкивается дипломатия в современном мире, а также роль и основные принципы дипломатии, инструменты разрешения конфликтов и стратегии посредничества. Форум проводится под эгидой Министерства иностранных дел Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, турция