https://sputnik-georgia.ru/20250410/v-goriyskikh-avtotonnelyakh-na-glavnoy-magistrali-gruzii-vvodyatsya-ogranicheniya-292861605.html
В Горийских автотоннелях на главной магистрали Грузии вводятся ограничения
В Горийских автотоннелях на главной магистрали Грузии вводятся ограничения
Sputnik Грузия
На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу 10.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-10T22:43+0400
2025-04-10T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Движение в автомобильных тоннелях Гори, расположенных на трассе Восток-Запад, будет поочередно ограничено из-за профилактических работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Тоннели расположены на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения. В период закрытия тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси, и направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
В Горийских автотоннелях на главной магистрали Грузии вводятся ограничения
22:43 10.04.2025 (обновлено: 22:54 10.04.2025)
На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Движение в автомобильных тоннелях Гори, расположенных на трассе Восток-Запад, будет поочередно ограничено из-за профилактических работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Тоннели расположены на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
По информации ведомства, движение для всех видов автотранспорта запретят с 23:00 10 апреля до 03:00 11 апреля в направлении Сенаки-Тбилиси, и с 03:00 до 07:00 11 апреля в направлении Тбилиси-Сенаки.
На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.
В период закрытия тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси, и направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.