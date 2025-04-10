https://sputnik-georgia.ru/20250410/v-goriyskikh-avtotonnelyakh-na-glavnoy-magistrali-gruzii-vvodyatsya-ogranicheniya-292861605.html

В Горийских автотоннелях на главной магистрали Грузии вводятся ограничения

В Горийских автотоннелях на главной магистрали Грузии вводятся ограничения

Sputnik Грузия

На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T22:43+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Движение в автомобильных тоннелях Гори, расположенных на трассе Восток-Запад, будет поочередно ограничено из-за профилактических работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Тоннели расположены на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. На время закрытия тоннеля в направлении Сенаки-Тбилиси поток будет перенаправлен на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения. В период закрытия тоннеля в направлении Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление тоннеля Сенаки-Тбилиси, и направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на объездную дорогу Горийских тоннелей внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог