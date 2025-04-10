https://sputnik-georgia.ru/20250410/za-vymogatelstvo-deneg-u-inostrantsa-zaderzhany-tri-cheloveka-292860441.html

За вымогательство денег у иностранца задержаны три человека

За вымогательство денег у иностранца задержаны три человека

Sputnik Грузия

По данным следствия, в прошлом судимый гражданин Грузии из-за финансового спора решил силой получить от своего знакомого иностранца 150 тысяч долларов 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T19:46+0400

2025-04-10T19:46+0400

2025-04-10T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны за вымогательство и принуждение иностранного гражданина в Аджарской автономной республике, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, в прошлом судимый гражданин Грузии из-за финансового спора решил силой получить от своего знакомого иностранца, гражданство которого не называется, 150 тысяч долларов. С этой целью он и его два сообщника несколько раз, требуя денег, расправились с потерпевшим физически и угрожали ему расправой как в Тбилиси, так и в Батуми. Кроме того, обвиняемые угрожали иностранцу и его девушке распространением кадров личной жизни, если те не заплатят. Теперь все троим задержанным грозит до 7 лет тюрьмы, если подтвердится обвинение по двум статьям УК Грузии – "Принуждение" и "Вымогательство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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