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К Грузии относятся несправедливо – глава делегации Турции на ПА НАТО

К Грузии относятся несправедливо – глава делегации Турции на ПА НАТО

Sputnik Грузия

Грузия и Турция как страны-кандидаты в ЕС всегда поддерживают друг друга на международной арене на всех платформах, заявил турецкий политик 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Европарламент и другие парламентские ассамблеи очень несправедливо относятся к Грузии и должны уважать свободный выбор грузинского народа, заявил бывший глава МИД Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу. Парламентская ассамблея Совета Европы 10 апреля приняла резолюцию по Грузии, в которой раскритиковала власти за принятые изменения законодательства, потребовала отпустить задержанных на акциях протеста и пригрозила исключением из ПАСЕ, если будут признаны неконституционными оппозиционные партии. По его словам Грузия и Турция всегда поддерживают друг друга на международной арене. "У нас прекрасные двусторонние отношения, как у соседей у нас необычайное политическое и экономическое сотрудничество. Мы с самого начала твердо поддерживаем евроатлантические стремления Грузии", - сказал Чавошоглу. При этом он отметил важность сбалансированных отношений со всеми крупными мировыми политическими игроками. В Турции проходит Дипломатический форум в Анталии. Главная тема форума 2025 года - "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире". В рамках форума на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху" выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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