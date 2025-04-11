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К Грузии относятся несправедливо – глава делегации Турции на ПА НАТО
К Грузии относятся несправедливо – глава делегации Турции на ПА НАТО
Sputnik Грузия
Грузия и Турция как страны-кандидаты в ЕС всегда поддерживают друг друга на международной арене на всех платформах, заявил турецкий политик 11.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Европарламент и другие парламентские ассамблеи очень несправедливо относятся к Грузии и должны уважать свободный выбор грузинского народа, заявил бывший глава МИД Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу. Парламентская ассамблея Совета Европы 10 апреля приняла резолюцию по Грузии, в которой раскритиковала власти за принятые изменения законодательства, потребовала отпустить задержанных на акциях протеста и пригрозила исключением из ПАСЕ, если будут признаны неконституционными оппозиционные партии. По его словам Грузия и Турция всегда поддерживают друг друга на международной арене. "У нас прекрасные двусторонние отношения, как у соседей у нас необычайное политическое и экономическое сотрудничество. Мы с самого начала твердо поддерживаем евроатлантические стремления Грузии", - сказал Чавошоглу. При этом он отметил важность сбалансированных отношений со всеми крупными мировыми политическими игроками. В Турции проходит Дипломатический форум в Анталии. Главная тема форума 2025 года - "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире". В рамках форума на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху" выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, турция, мевлют чавушоглу, нато, европарламент
К Грузии относятся несправедливо – глава делегации Турции на ПА НАТО
19:53 11.04.2025 (обновлено: 20:02 11.04.2025)
Грузия и Турция как страны-кандидаты в ЕС всегда поддерживают друг друга на международной арене на всех платформах, заявил турецкий политик
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Европарламент и другие парламентские ассамблеи очень несправедливо относятся к Грузии и должны уважать свободный выбор грузинского народа, заявил бывший глава МИД Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу.
Парламентская ассамблея Совета Европы 10 апреля приняла резолюцию по Грузии, в которой раскритиковала власти за принятые изменения законодательства, потребовала отпустить задержанных на акциях протеста и пригрозила исключением из ПАСЕ, если будут признаны неконституционными оппозиционные партии.
"Грузия и Турция как страны-кандидаты в ЕС всегда поддерживают друг друга на международной арене на всех платформах. Мы делаем это и в Парламентской ассамблее НАТО, где я возглавляю турецкую делегацию. К сожалению, Европарламент и другие парламентские ассамблеи очень несправедливо относятся к Грузии. Я попросил бы их уважать свободный выбор грузинского народа", – заявил Чавушоглу.
По его словам Грузия и Турция всегда поддерживают друг друга на международной арене.
"У нас прекрасные двусторонние отношения, как у соседей у нас необычайное политическое и экономическое сотрудничество. Мы с самого начала твердо поддерживаем евроатлантические стремления Грузии", - сказал Чавошоглу.
При этом он отметил важность сбалансированных отношений со всеми крупными мировыми политическими игроками.
"Я верю, что странам в нашем регионе неизбежно необходимо сбалансировать свои отношения со всеми основными игроками. Это должны понимать и уважать все игроки. Это то, что делает Турция, и это то, что Турция поддерживает", - заявил Чавушоглу.
В Турции проходит Дипломатический форум в Анталии. Главная тема форума 2025 года - "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире". В рамках форума на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху" выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.