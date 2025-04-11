https://sputnik-georgia.ru/20250411/mezhdunarodnyy-den-dzhaza-otmetyat-s-razmakhom-v-tbilisi---292848917.html

Международный день джаза отметят с размахом в Тбилиси

Международный день джаза отметят с размахом в Тбилиси

Sputnik Грузия

В 2025 году Международный день джаза будет отмечаться в более чем 190 странах 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T14:42+0400

2025-04-11T14:42+0400

2025-04-11T14:42+0400

тбилиси

новости

общество

грузия

джаз

международный день джаза

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24014/18/240141891_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_ad8b88f84d82d493bd00a01538ea9bff.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси потратит 18,4 тысячи долларов на проведение праздника в честь Международного дня джаза, правительство Грузии уже выдало разрешение на закупки. В этот день пройдет концерт оркестра мэрии Тбилиси "Биг Бенд" с участием зарубежных вокалистов Джейсона Айзекса (Великобритания) и Сибель Кёсе (Турция), а также дирижера Жан-Лу Лоньона (Франция). Где именно пройдет мероприятие, станет известно позднее. В ноябре 2011 года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) официально объявила 30 апреля Международным днем джаза, чтобы подчеркнуть значение джаза и его дипломатическую роль в объединении людей во всех уголках земного шара. Международный день джаза в 2025 году будет отмечаться в более чем 190 странах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, новости, общество, грузия, джаз, международный день джаза