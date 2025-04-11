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Международный день джаза отметят с размахом в Тбилиси
Международный день джаза отметят с размахом в Тбилиси
Sputnik Грузия
В 2025 году Международный день джаза будет отмечаться в более чем 190 странах 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T14:42+0400
2025-04-11T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси потратит 18,4 тысячи долларов на проведение праздника в честь Международного дня джаза, правительство Грузии уже выдало разрешение на закупки. В этот день пройдет концерт оркестра мэрии Тбилиси "Биг Бенд" с участием зарубежных вокалистов Джейсона Айзекса (Великобритания) и Сибель Кёсе (Турция), а также дирижера Жан-Лу Лоньона (Франция). Где именно пройдет мероприятие, станет известно позднее. В ноябре 2011 года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) официально объявила 30 апреля Международным днем джаза, чтобы подчеркнуть значение джаза и его дипломатическую роль в объединении людей во всех уголках земного шара. Международный день джаза в 2025 году будет отмечаться в более чем 190 странах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, новости, общество, грузия, джаз, международный день джаза
тбилиси, новости, общество, грузия, джаз, международный день джаза
Международный день джаза отметят с размахом в Тбилиси
В 2025 году Международный день джаза будет отмечаться в более чем 190 странах
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси потратит 18,4 тысячи долларов на проведение праздника в честь Международного дня джаза, правительство Грузии уже выдало разрешение на закупки.
В этот день пройдет концерт оркестра мэрии Тбилиси "Биг Бенд" с участием зарубежных вокалистов Джейсона Айзекса (Великобритания) и Сибель Кёсе (Турция), а также дирижера Жан-Лу Лоньона (Франция).
Где именно пройдет мероприятие, станет известно позднее.
В ноябре 2011 года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) официально объявила 30 апреля Международным днем джаза, чтобы подчеркнуть значение джаза и его дипломатическую роль в объединении людей во всех уголках земного шара.
Международный день джаза в 2025 году будет отмечаться в более чем 190 странах.