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Премьер Грузии и президент Азербайджана встретились в Турции

Премьер Грузии и президент Азербайджана встретились в Турции

Sputnik Грузия

Стороны отметили позитивную динамику развития стратегического партнерства между двумя странами 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, говорится в заявлении администрации правительства Грузии.На встрече, состоявшейся в рамках Анталийского дипломатического форума, стороны еще раз подчеркнули позитивную динамику развития стратегического партнерства между двумя странами, а также перспективы углубления сотрудничества в различных сферах.Была еще раз подчеркнута необходимость совместных усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.Грузия и АзербайджанГрузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, азербайджан, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, турция, грузино-азербайджанские отношения