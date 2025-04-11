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Премьер Грузии и президент Азербайджана встретились в Турции
Премьер Грузии и президент Азербайджана встретились в Турции
Sputnik Грузия
Стороны отметили позитивную динамику развития стратегического партнерства между двумя странами 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T20:21+0400
2025-04-11T20:21+0400
2025-04-11T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, говорится в заявлении администрации правительства Грузии.На встрече, состоявшейся в рамках Анталийского дипломатического форума, стороны еще раз подчеркнули позитивную динамику развития стратегического партнерства между двумя странами, а также перспективы углубления сотрудничества в различных сферах.Была еще раз подчеркнута необходимость совместных усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.Грузия и АзербайджанГрузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, азербайджан, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, турция, грузино-азербайджанские отношения
Премьер Грузии и президент Азербайджана встретились в Турции
20:21 11.04.2025 (обновлено: 21:00 11.04.2025)
Стороны отметили позитивную динамику развития стратегического партнерства между двумя странами
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, говорится в заявлении администрации правительства Грузии.
На встрече, состоявшейся в рамках Анталийского дипломатического форума, стороны еще раз подчеркнули позитивную динамику развития стратегического партнерства между двумя странами, а также перспективы углубления сотрудничества в различных сферах.
Была еще раз подчеркнута необходимость совместных усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.