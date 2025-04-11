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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
В горных районах страны температура воздуха составит -4…-6 градусов 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T21:18+0400
2025-04-11T21:18+0400
2025-04-11T21:18+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Температура воздуха опустится ниже нуля в регионе Шида Картли и в горных районах страны 13 апреля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации агентства, столбик термометра опустится до -2…-4 градусов в ночные и утренние часы 13 апреля в регионе Шида Картли. В этот период в горных районах страны температура воздуха составит -4…-6 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают, что низкая температура может повредить цветущие плодовые деревья, а также осенние посевы пшеницы. Уровень опасности оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Грузии
В горных районах страны температура воздуха составит -4…-6 градусов
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Температура воздуха опустится ниже нуля в регионе Шида Картли и в горных районах страны 13 апреля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации агентства, столбик термометра опустится до -2…-4 градусов в ночные и утренние часы 13 апреля в регионе Шида Картли.
В этот период в горных районах страны температура воздуха составит -4…-6 градусов.
Кроме того, синоптики предупреждают, что низкая температура может повредить цветущие плодовые деревья, а также осенние посевы пшеницы.
Уровень опасности оценивается специалистами как средний.