https://sputnik-georgia.ru/20250411/uefa-reshil-kak-nakazat-gruziyu-za-intsident-posle-matcha-s-armeniey---video-292867672.html

УЕФА решил, как наказать Грузию за инцидент после матча с Арменией – видео

УЕФА решил, как наказать Грузию за инцидент после матча с Арменией – видео

Sputnik Грузия

УЕФА вынес решение о том, как наказать Грузию за агрессивное поведение болельщиков. Инцидент произошел 23 марта, после матча сборных Грузии и Армении на... 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T14:53+0400

2025-04-11T14:53+0400

2025-04-11T16:15+0400

футбол

болельщики

грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

уефа

лига наций уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/0a/292857435_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4395d618f6d402bf52139b7efe3e1652.jpg

Группа футбольных фанатов проникла на поле, устроила потасовку на трибуне с армянскими болельщиками, а также блокировала выходы, использовала лазеры и пиротехнику во время игры.Федерация футбола Грузии, по решению УЕФА, оштрафована на 40 тыс. евро, а сборная страны проведет один домашний матч без зрителей.Дисквалификация не распространяется на отборочные матчи чемпионата мира и коснется только матчей, проводимых в рамках Лиги наций УЕФА, цикл которых начнется в 2026 году.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

футбол, болельщики, грузия, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, уефа, лига наций уефа, видео