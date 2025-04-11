https://sputnik-georgia.ru/20250411/uefa-reshil-kak-nakazat-gruziyu-za-intsident-posle-matcha-s-armeniey---video-292867672.html
УЕФА решил, как наказать Грузию за инцидент после матча с Арменией – видео
УЕФА решил, как наказать Грузию за инцидент после матча с Арменией – видео
Sputnik Грузия
УЕФА вынес решение о том, как наказать Грузию за агрессивное поведение болельщиков. Инцидент произошел 23 марта, после матча сборных Грузии и Армении на... 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T14:53+0400
2025-04-11T14:53+0400
2025-04-11T16:15+0400
футбол
болельщики
грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
уефа
лига наций уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/0a/292857435_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4395d618f6d402bf52139b7efe3e1652.jpg
Группа футбольных фанатов проникла на поле, устроила потасовку на трибуне с армянскими болельщиками, а также блокировала выходы, использовала лазеры и пиротехнику во время игры.Федерация футбола Грузии, по решению УЕФА, оштрафована на 40 тыс. евро, а сборная страны проведет один домашний матч без зрителей.Дисквалификация не распространяется на отборочные матчи чемпионата мира и коснется только матчей, проводимых в рамках Лиги наций УЕФА, цикл которых начнется в 2026 году.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/0a/292857435_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b059265230fe0b7b4f88d85c7102e3d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, болельщики, грузия, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, уефа, лига наций уефа, видео
футбол, болельщики, грузия, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, уефа, лига наций уефа, видео
УЕФА решил, как наказать Грузию за инцидент после матча с Арменией – видео
14:53 11.04.2025 (обновлено: 16:15 11.04.2025)
УЕФА вынес решение о том, как наказать Грузию за агрессивное поведение болельщиков. Инцидент произошел 23 марта, после матча сборных Грузии и Армении на стадионе “Динамо Арена”.
Группа футбольных фанатов проникла на поле, устроила потасовку на трибуне с армянскими болельщиками, а также блокировала выходы, использовала лазеры и пиротехнику во время игры.
Федерация футбола Грузии, по решению УЕФА, оштрафована на 40 тыс. евро, а сборная страны проведет один домашний матч без зрителей.
Дисквалификация не распространяется на отборочные матчи чемпионата мира и коснется только матчей, проводимых в рамках Лиги наций УЕФА, цикл которых начнется в 2026 году.