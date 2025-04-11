https://sputnik-georgia.ru/20250411/v-gruzii-poymali-vzroslogo-muzhchinu-na-internet-pedofilii-292873002.html

В Грузии поймали взрослого мужчину на интернет-педофилии

В Грузии поймали взрослого мужчину на интернет-педофилии

Sputnik Грузия

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и попадание в реестр педофилов, который даст возможность государству контролировать его и после освобождения 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T23:33+0400

2025-04-11T23:33+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали 45-летнего мужчину по обвинению в педофилии и развратных действиях. Как установило следствие, проживающий в районе Душети на востоке Грузии задержанный связывался через соцсети с детьми до 14 лет и знакомился с ними через фейковые аккаунты якобы их ровесников. После знакомства он начинал с детьми разговоры на тему сексуальной жизни и просил их раздеться по видеозвонку. Как установило следствие, он до этого несколько месяцев оказывал на девочку психологическое давление. Во время обыска у задержанного обнаружили компьютер и телефон с разными фейковыми профилями, интимные и порнографические фотографии и видео. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и попадание в реестр педофилов, который даст возможность государству контролировать его и после освобождения. Между тем следствие продолжает расследование, чтобы установить других жертв обвиняемого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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