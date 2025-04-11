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В Грузии поймали взрослого мужчину на интернет-педофилии
В Грузии поймали взрослого мужчину на интернет-педофилии
Sputnik Грузия
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и попадание в реестр педофилов, который даст возможность государству контролировать его и после освобождения 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T23:33+0400
2025-04-11T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали 45-летнего мужчину по обвинению в педофилии и развратных действиях. Как установило следствие, проживающий в районе Душети на востоке Грузии задержанный связывался через соцсети с детьми до 14 лет и знакомился с ними через фейковые аккаунты якобы их ровесников. После знакомства он начинал с детьми разговоры на тему сексуальной жизни и просил их раздеться по видеозвонку. Как установило следствие, он до этого несколько месяцев оказывал на девочку психологическое давление. Во время обыска у задержанного обнаружили компьютер и телефон с разными фейковыми профилями, интимные и порнографические фотографии и видео. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и попадание в реестр педофилов, который даст возможность государству контролировать его и после освобождения. Между тем следствие продолжает расследование, чтобы установить других жертв обвиняемого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, мвд грузии
В Грузии поймали взрослого мужчину на интернет-педофилии
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и попадание в реестр педофилов, который даст возможность государству контролировать его и после освобождения
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали 45-летнего мужчину по обвинению в педофилии и развратных действиях.
Как установило следствие, проживающий в районе Душети на востоке Грузии задержанный связывался через соцсети с детьми до 14 лет и знакомился с ними через фейковые аккаунты якобы их ровесников. После знакомства он начинал с детьми разговоры на тему сексуальной жизни и просил их раздеться по видеозвонку.
Преступника удалось задержать после того как он связался с 14-летней девочкой-подростком в феврале 2025 года и угрозами заставил зайти ее в ванную комнату с включенной камерой по видеозвонку, раздеться и совершить разные интимные действия, параллельно обвиняемый и сам совершал действия сексуального характера, наблюдая за подростком.
Как установило следствие, он до этого несколько месяцев оказывал на девочку психологическое давление.
Во время обыска у задержанного обнаружили компьютер и телефон с разными фейковыми профилями, интимные и порнографические фотографии и видео.
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и попадание в реестр педофилов, который даст возможность государству контролировать его и после освобождения.
Между тем следствие продолжает расследование, чтобы установить других жертв обвиняемого.