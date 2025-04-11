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В Тбилиси восстановят участок набережной после обрушения – видео

В Тбилиси восстановят участок набережной после обрушения – видео

Sputnik Грузия

Городские службы Тбилиси приступили к восстановлению обрушившейся из-за проливных дождей части набережной в районе Дидубе. Подробности – в видео Sputnik... 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T16:45+0400

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Обрушение произошло 8 апреля. Ремонт обрушившегося участка обойдётся в 5 миллионов лари (более 1,8 млн долларов).

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