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В Тбилиси восстановят участок набережной после обрушения – видео
В Тбилиси восстановят участок набережной после обрушения – видео
Sputnik Грузия
Городские службы Тбилиси приступили к восстановлению обрушившейся из-за проливных дождей части набережной в районе Дидубе. Подробности – в видео Sputnik... 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T16:45+0400
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Обрушение произошло 8 апреля. Ремонт обрушившегося участка обойдётся в 5 миллионов лари (более 1,8 млн долларов).
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, пробки в тбилиси, авария, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, пробки в тбилиси, авария, видео
В Тбилиси восстановят участок набережной после обрушения – видео
16:45 11.04.2025 (обновлено: 16:54 11.04.2025)
Городские службы Тбилиси приступили к восстановлению обрушившейся из-за проливных дождей части набережной в районе Дидубе. Подробности – в видео Sputnik Грузия.
Обрушение произошло 8 апреля. Ремонт обрушившегося участка обойдётся в 5 миллионов лари (более 1,8 млн долларов).