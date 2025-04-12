Что обсудили главы правительств Грузии и Венгрии в Анталии
13:11 12.04.2025 (обновлено: 14:17 12.04.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьеров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться
Стороны еще раз подтвердили готовность к укреплению партнерства
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обсудил с ним сотрудничество и вызовы, стоящие перед Грузией.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьеров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана
Встреча премьеров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана
© Сourtesy of Georgian Government
Встреча прошла в Анталии в рамках Дипломатического форума, главная тема которого – "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире". Кобахидзе выступил в рамках форума на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху".
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьеров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана
Встреча премьеров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана
© Сourtesy of Georgian Government
"В ходе беседы мы акцентировали внимание на важности углубления двустороннего сотрудничества и еще раз подтвердили готовность к укреплению партнерства, которое направлено на укрепление наших политических и экономических связей", – заявил Кобахидзе.
Грузия и Венгрия
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьеров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана
Встреча премьеров Грузии и Венгрии Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана
© Сourtesy of Georgian Government
В рамках партнерства правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС – как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России.
Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз показать как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.