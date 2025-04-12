https://sputnik-georgia.ru/20250412/chto-obsudili-glavy-pravitelstv-gruzii-i-vengrii-v-antalii-292877397.html

Что обсудили главы правительств Грузии и Венгрии в Анталии

Что обсудили главы правительств Грузии и Венгрии в Анталии

Sputnik Грузия

Стороны еще раз подтвердили готовность к укреплению партнерства 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обсудил с ним сотрудничество и вызовы, стоящие перед Грузией. Встреча прошла в Анталии в рамках Дипломатического форума, главная тема которого – "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире". Кобахидзе выступил в рамках форума на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху"."В ходе беседы мы акцентировали внимание на важности углубления двустороннего сотрудничества и еще раз подтвердили готовность к укреплению партнерства, которое направлено на укрепление наших политических и экономических связей", – заявил Кобахидзе.Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС – как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз показать как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, виктор орбан, грузинская мечта - демократическая грузия, совет ес, венгрия, украина, тбилиси, новости, грузия, политика