https://sputnik-georgia.ru/20250412/grazhdane-gruzii-i-ukrainy-zaderzhany-za-vymogatelstvo-v-adzharii-292878453.html

Граждане Грузии и Украины задержаны за вымогательство в Аджарии

Граждане Грузии и Украины задержаны за вымогательство в Аджарии

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T17:17+0400

2025-04-12T17:17+0400

2025-04-12T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Полиция задержала в Аджарской АР в прошлом судимого гражданина Грузии и гражданина Украины по обвинению в групповом вымогательстве крупной суммы денег у другого гражданина Украины. Как установило следствие, обвиняемые в Батуми требовали от гражданина Украины изменить свои показания по одному уголовному делу в украинском суде и перевести задержанным по этому делу 180 тысяч долларов, угрожая убить пострадавшего и его супругу. О каком именно деле идет речь, министерство внутренних дел Грузии не уточняет.Гражданина Грузии задержали в Батуми, а гражданина Украины – в тот момент, когда тот собирался покинуть Грузию через пропускной пункт "Сарпи" на границе с Турцией. Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы, если будет доказана в суде их вина по статьям УК Грузии "вымогательство" и "понуждение". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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