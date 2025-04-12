https://sputnik-georgia.ru/20250412/pochemu-v-gruzii-otklyuchayut-vodu-energoombudsmen-nazval-prichiny-292879312.html

Почему в Грузии отключают воду? Энергоомбудсмен назвал причины

Почему в Грузии отключают воду? Энергоомбудсмен назвал причины

Sputnik Грузия

Отключения водоснабжения в стране в последнее время стали серьезной проблемой 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T18:18+0400

2025-04-12T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Основной причиной отключения водоснабжения являются аварийные повреждения сети компаний по водоснабжению третьими лицами, такие данные опубликованы в отчете энергоомбудсмена. Отключения водоснабжения в Грузии в последнее время стали серьезной проблемой. Особенно сильно от этого страдают крупные города. В соцсетях отключение воды часто сопровождается критикой власти. Между тем вся система водоснабжения в Грузии принадлежит частным компаниям. Согласно данным энергоомбудсмена, в 2024 году было зафиксировано 8,6 тысячи фактов отключения абонентов компании Georgian Water & Power, которая обеспечивает водой Тбилиси и Рустави, из которых 7,3 тысячи фактов связаны с аварийным повреждением системы водоснабжения, 1,02 тысячи – с повреждением системы водоснабжения третьими лицами или отключением электроэнергии на объектах системы водоснабжения и только 250 – с плановыми отключениями. Также в 2024 году было зафиксировано около 3 тысяч отключений абонентов "Объединенной компании водоснабжения Грузии", которая обеспечивает регионы, из которых 2,7 тысячи были связаны с авариями. Компания "Батуми цкали" отключала воду абонентам 506 раз, из которых плановыми были лишь 24, остальные связаны с форс-мажорными обстоятельствам из-за осадков и с авариями. Проблемы водоснабжения в Грузии, по оценке экспертов, связаны с устаревшими коммуникациями и отсутствием необходимой инфраструктуры. Особо остро проблема стоит в крупных городах, где замена коммуникаций зачастую связана с перекрытием дорог и возникновением дополнительных пробок, а также зависит от муниципального бюджета, так как требует проведения дорожных работ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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