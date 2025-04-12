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Президент Грузии отправится с первым официальным визитом в Баку

Президент Грузии отправится с первым официальным визитом в Баку

Sputnik Грузия

На фоне продолжающихся в мире конфликтов и тарифных войн, сохранение стабильности и мира в регионе приобретает еще большее значение, заявил президент 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T10:52+0400

2025-04-12T10:52+0400

2025-04-12T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправится в Баку 15-16 апреля впервые в ранге главы государства, сообщает его администрация. Детали визита президента обсуждались на встрече Кавелашвили с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами и вопрос его расширения. Михаил Кавелашвили заявил, что на фоне продолжающихся в мире конфликтов, тарифных войн и геополитической напряженности сохранение стабильности и мира в регионе приобретает еще большее значение. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, михаил кавелашвили, грузино-азербайджанские отношения